Benzema inscrit le 1000e but du Real Madrid en Champions League

L'attaquant français Karim Benzema a marqué le 1000e but du Real Madrid en C1 mercredi au Santiago-Bernabeu face au Shakhtar Donetsk lors de la 4e journée de Ligue des champions.

Benzema n'a eu qu'à pousser au fond des filets un ballon chipé dans les pieds de Marlon par Vinicius dans la surface adverse (15e), pour faire passer cette barre au Real. À l'heure de jeu, le Français a même claqué un 1001e but au terme d'une superbe action collective menée par Vinicius et Casemiro.

Le club madrilène est celui qui a marqué le plus grand nombre de buts dans l'histoire de la C1, devant le Bayern Munich (763) et le FC Barcelone (654).

Benzema rejoint ainsi une longue liste de légendes du club merengue: le 100e but du Real dans la reine des compétitions européennes avait été marqué par Alfredo Di Stefano, le 200e par Ferenc Puskas, et les 800 et 900es par Cristiano Ronaldo, par exemple.

Le Real Madrid est le recordman du nombre de titre en C1, avec 13 sacres.