Benoit Poulain: "C'est bizarre mais ce n'est pas un grand match de Bruges"

Le Club de Bruges a étrillé l'AS Monaco ce mardi soir dans le cadre de la Ligue des Champions, 0-4. Un résultat historique pour le club brugeois, qui n'a pas dominé la rencontre mais qui a fait preuve d'énormément de réalisme et de solidité.

Benoit Poulain, le défenseur du FC Bruges ne savait pas trop quoi penser après ce carton du Club: "C'est un peu spécial. On gagne 0-4, de plus en Champions League... On sait que Monaco n'est pas en forme, c'est vrai. Mais quand même gagner 0-4 c'est quelque chose. Mais si on analyse le match, on a fait une première mi-temps moyenne et une deuxième mi-temps contrôlée par rapport au score. Ce n'est pas un grand match de Bruges. Mais c'est quand même une grande journée, un grand résultat." S'il veut se concentrer sur le positif, une victoire très importante, il garde un autre sentiment: "C'est un peu bizarre, je ne nous ai pas trouvé bon. C'était difficile, il y avait beaucoup de fatigue, beaucoup d'erreurs techniques..."

Pour lui, les explications de ce score sont simples: "Monaco n'est pas en confiance. À chaque action ils prennent un but. Quand t'es en confiance tu as des occasions tu les mets. On a eu un bon gardien aussi... Quand on marque des buts, le match tourne plus facilement en notre faveur."

Les Brugeois sont troisièmes avec quatre points dans le groupe A. Une troisième place synonyme de seizièmes de finale en Ligue Europa. "L'ambition c'était de faire une belle campagne en champions league, montrer la meilleure image possible, faire des bons matches. Il n'y avait pas d'objectifs de place. C'est après les deux premiers matches qu'on a eu cette objectif de la troisième place. C'était un match clé aujourd'hui et on voulait vraiment le gagner. On l'a fait. Plus qu'une marche, c'est un grand pas vers cette troisième position."

L'autre rencontre du groupe opposait ce mardi soir l'Atlético de Madrid au Borussia Dortmund, les deux premiers du groupe.