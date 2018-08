Benfica, le PSV et l'Etoile Rouge qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des Champions

Ce mercredi, les trois dernières places pour la phase de poules de la Ligue des Champions ont été décrochées par le PSV Eindhoven, L'Etoile Rouge de Belgrade et Benfica.

Après le partage 1-1 à l'aller au Portugal, Benfica a réussi à renverser la situation au match retour au PAOK (Grèce). Menés 1-0 à la 13ème minute (but de Aleksandar Prijovic), les Portugais ont rapidement réagi et ont marqué trois buts en l'espace de 19 minutes. Jardel a égalisé à la 20ème minute. Six minutes plus tard, Eduardo Salvio a porté le score à 1-2. Enfin, le troisième goal de Benfica a été inscrit par Pizzi à la 39ème minute. Eduardo Silva, sur pénalty, a mis fin aux derniers espoirs du PAOK à la 49ème minute (1-4).

Le PSV Eindhoven a obtenu son ticket pour la prestigieuse Champions League assez facilement. Les Néerlandais, déjà vainqueurs 2-3 à l'aller contre BATE Borisov, ont assuré à la maison. En première période, le PSV a inscrit deux buts via Steven Bergwijn (14') et Luuk de Jong (36'). Le club néerlandais a poursuivi sa domination en deuxième période en plantant une troisième rose par l'entremise de l'international mexicain Hirving Lozano à la 62ème minute (3-0).

La situation était un peu compliquée pour Salzbourg. A l'Etoile Rouge de Belgrade, aucun but n'avait été marqué. Au retour, le club autrichien va trouver la faille à ... la 45ème minute. Une fin de première mi-temps idéale et le début de la seconde le sera aussi puisque Salzbourg va doubler son avance sur pénalty. 2-0 et deux buts pour Manus Dabbur, l'homme providentiel pour la formation autrichienne. En l'espace d'une minute, Salzbourg va cependant recevoir un véritable coup de massue en concédant deux buts marqués par El Fardou Ben Nabouhane et Milos Degenek (2-2). Ces goals en déplacement vont finalement permettre aux champions de Serbie de gagner le droit de participer à la plus prestigieuse des compétitions européennes.

L'Etoile rouge, vainqueur de la C1 en 1991, se retrouve donc pour la première fois en phase de groupes de Ligue des champions depuis 1991/92. Salzbourg échoue de son côté pour la 13e fois à se qualifier depuis sa dernière participation en 1994/95.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe aux grandes oreilles aura lieu ce jeudi à 18h00 à Monaco. Une seule équipe belge, le FC Bruges, sera concernée par ce tirage au sort.

Les 32 équipes qualifiées pour la phase de groupes de la Ligue des Champions sont réparties comme cela :

Allemagne : Bayern Münich, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Schalke 04

Angleterre : Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham

Espagne : Atletico Madrid, Barcelone, Valence, Real Madrid

Italie : Inter, Juventus, Naples, AS Roma

France : Monaco, PSG, Lyon

Pays-Bas : Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven

Portugal : Benfica, FC Porto

Russie : CSKA Moscou, Lokomotiv Moscou

Grèce : AEK Athènes

Ukraine : Shakhtar Donetsk

Turquie : Galatasaray

Suisse : Young Boys Berne

Serbie : Etoile Rouge de Belgrade

Tchéquie : Viktoria Plzeň

Belgique : Club Bruges