Madrid, ultra-réaliste au Bayern, se rapproche d’une 3e finale de rang

Le Bayern impose son intensité et imprime une grosse pression dès les premiers instants. La blessure d’ Arjen Robben freine l’élan munichois et le Real s’installe petit à petit. Les deux formations s’observent, s’épient à la recherche de la moindre petite faille. Elles sont rares, les occasions aussi. Rafinha (17e) et Dani Carvajal (23e) activent donc l’option "frappe à distance" sans inquiéter Keylor Navas et Sven Ulreich . Madrid prend le contrôle du jeu. Puis en quatre passes, l’organisation madrilène vole en éclats. Joshua Kimmich , lancé par James Rodriguez , déboule sur le flanc droit et s’en va tromper Navas . Le gardien costaricien anticipe un centre et est pris à contre-pied par l’envoi du latéral allemand (28e, 1-0). L’Allianz Arena jubile avant de déchanter. Jerome Boateng , lui aussi touché aux adducteurs, doit céder sa Niklas Süle (34e). Ribéry , seul face à Navas , manque son contrôle et peut-être l’occasion de mettre le Real KO (35e).

La joie de Marcelo - © Andreas Gebert / AFP

Mats Hummels place une reprise volée au-dessus (41e). Thomas Müller est contré par Sergio Ramos (43e). Le Real ne trouve pas les solutions et subit. Mais les Merengues peuvent compter sur des joueurs capables d'un coup d'éclat. Marcelo fait partie de ceux-là. Le gaucher brésilien claque une demi-volée croisée dans le petit filet d'Ulreich (44e, 1-1).



A l'image de Navas, les Espagnols restent fébriles derrière. Le Bayern est plus présent, plus pressant. Et pourtant, ce match ne suit aucune logique. Rafinha perd le ballon et lance le Real en contre. Lucas Vazquez mène le raid, Marco Asensio, monté à la place d'Isco, le conclut avec brio (57e, 1-2). Le joker de Zidane se montre déterminant. Navas, pas impérial jusque-là, hausse son niveau et s'interpose devant Ribéry à deux reprises (59e, 63e). Les situations chaudes se multiplient dans les 16 mètres madrilènes.



Le Real résiste et est prêt à porter l'estocade en contre. Cristiano Ronaldo, très discret pendant 70 minutes, trompe Ulreich. Son but est logiquement annulé pour une faute de main (71e). Karim Benzema trouve le pied du gardien allemand (76e).



Robert Lewandowski signe le dernier raté bavarois de la soirée (88e). Les Munichois ont été trop maladroits pour espérer quelque chose face à ce Real-là.