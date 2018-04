Bayern Munich-Real Madrid : Alaba absent, Bale et Benzema sur le banc (LIVE 20h45)

Le Bayern Munich accueille le Real Madrid en demi-finale aller de Champions League dans un choc qui ressemble sacrément à une finale avant la lettre. RTBF.be/sport vous propose de suivre ce choc en direct commenté.

C’est un duel entre habitués qui nous attend. Les Bavarois disputent leur 19ème demi-finale de C1, la 4ème d’affilée. Les Madrilènes, doubles tenants du titre, jouent leur 29ème demi de C1, leur 8ème consécutive !

Il s'agira de la 12ème double-confrontation, la 4ème en sept ans, entre les géants allemand et espagnol. Les Merengue en sont sortis victorieux à six reprises contre cinq au Rekordmeister. La Maison Blanche a gagné ses cinq derniers matches contre le Bayern avec un bilan de 13 buts marqués et seulement 4 encaissés.

Encore une fois, le Real pourra compter sur Cristiano Ronaldo, auteur notamment de 7 buts lors des trois derniers duels avec les Allemands. Le quintuple Ballon d’or portugais a marqué au moins un but dans chacune de ses rencontres en Champions League cette saison. Depuis le début de l’année 2018, CR7 a inscrit 26 buts en 17 matches toutes compétitions confondues.

Sûrs de leurs forces sur la scène européenne, les hommes de Zinedine Zidane devront tout de même se méfier car depuis le retour de Juup Heynckes sur le banc bavarois en octobre dernier, le Bayern a retrouvé un rythme à la hauteur de ses ambitions. Le récent vainqueur de la Bundesliga (pour la 6ème fois de rang !) est dans une forme étincelante avec seulement deux défaites et deux partages lors de ses 38 dernières rencontres.

Ce 25ème match entre les deux formations, leur 7ème demi-finale européenne, promet de faire des étincelles.



David Alaba (cuisse) forfait, Corentin Tolisso (contusion au tibia) disponible pour le Bayern contre Madrid: Munich a levé mercredi l'incertitude sur ses deux joueurs récemment blessés, à quelques heures de la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Real.

Les autres absents sont les blessés de longue date Manuel Neuer (pied), Kingsley Coman (cheville) et Arturo Vidal (genou).