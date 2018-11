Battus par l'Atletico, Monaco et ses Belges terminent derniers du groupe A

L’Atletico Madrid s’est imposé sans forcer 2-0 face à l’AS Monaco mercredi en début de soirée lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Youri Tielemans a disputé toute la rencontre et obtenu un penalty manqué par Radamel Falcao alors que Nacer Chadli a quitté la pelouse à la 63e minute.

Ce succès permet aux Madrilènes (12 pts) de valider leur ticket pour les huitièmes de finale. Monaco (1 pt), déjà éliminé avant cette rencontre, est quant à lui assuré de terminer à la dernière place de ce groupe A. Bruges (5 pts) est donc certain de disputer l’Europa League.

Vainqueur pour la première fois depuis plus de trois mois ce week-end à Caen, Monaco a vite remis les pieds sur terre au Wanda Metropolitano. Après deux minutes seulement ,une frappe à distance de Koke a en effet rebondi sur Loïc Badiashile qui est devenu le plus jeune joueur à inscrire un but contre son camp à 17 ans et 267 jours.

Confortablement maîtres de la partie, les Colchoneros ont enfoncé le clou une vingtaine de minutes plus tard grâce à un extérieur du pied d'Antoine Griezmann après un joli travail d'Angel Correa (24e).

Il a fallu attendre la deuxième période pour avoir un sursaut d’orgueil de l’équipe de Thierry Henry, inexistante en première période et plus entreprenante en deuxième.

Les Monégasques auraient pu relancer le suspense à la 83e sur un penalty obtenu par Tielemans pour une faute de main dans le rectangle de Savic, sanctionné par une deuxième carte jaune. Radamel Falcao a cependant manqué de sang froid en ne cadrant pas son penalty.