Battues 2-0 par Kazygurt, les dames d'Anderlecht sont éliminées en seizièmes de finale

Anderlecht a été éliminé en seizièmes de finale de la Ligue des champions féminine de football à la suite de la défaite des Mauves 2-0 sur le terrain des Kazakhes du BIIK Kazygurt en seizièmes de finale retour, mercredi à Chimkent, au Kazakhstan. Les deux équipes s'étaient quittées sur un partage 1-1 au match aller le 12 septembre dernier au Parc Astrid.

L'Américaine Kennedy Mae Rose a ouvert le score à la 27e minute, forçant les Anderlechtoises à inscrire au moins un but pour arracher la prolongation.

Mais le second but de la rencontre fit encore trembler les filets bruxellois. L'arbitre sifflait penalty pour une faute de main de Tinne De Caigny dans le rectangle à la 84e minute. Alina Litvinenko, qui avait déjà marqué sur penalty au match aller, se présentait aux onze mètres et porta la marque à 2-0, score final.

Anderlecht, sacré champion Belgique pour la sixième fois à l'issue de la saison dernière, disputait les seizièmes de finale de la Ligue des champions féminine pour la première fois de son histoire. Le RSCA s'était qualifié pour les seizièmes après avoir remporté le groupe 8 du tour qualificatif à la suite des victoires 5-0 contre les Grecques du PAOK Salonique, 3-2 face aux Norvégiennes du LSK Kvinner et 4-0 contre les Nord-Irlandaises de Linfield.