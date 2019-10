Batshuayi sort du banc pour offrir une victoire précieuse à Chelsea

Chelsea a ramené trois points importants de son déplacement à Amsterdam. Les Blues ont fait plier l'Ajax dans les dernières minutes grâce à un but de renard des surfaces Michy Batshuayi (0-1).



Dans un match plutôt équilibré, les Néerlandais ont eu la meilleure opportunité de mener au score à la 35e minute. Quincy Promes a d'ailleurs trouvé le chemin des filets mais le VAR était intervenu pour annuler son but pour un hors-jeu impossible à détecter à l'œil nu.



Mais petit à petit les Anglais ont pris l'ascendant. Et ce sont les changements de Frank Lampard qui ont fait la différence. Le coach anglais a lancé Christian Pulisic (66e) et Michy Batshuayi (71e). Ce duo a directement posé des problèmes à la défense ajacide. L'Américain a fait mal sur le flanc gauche et le Diable rouge a apporté sa présence dans le rectangle. Batsman s'est créé plusieurs occasions avant de catapulter un service de Pulisic sous la barre d'Andre Onana. L'ancien attaquant du Standard et de Marseille a déjà inscrit son 4e but de la saison malgré un temps de jeu très limité (153 minutes).



Les demi-finalistes de la dernière édition, invaincus jusqu'ici, voient leur adversaire du soir revenir à leur hauteur au classement du groupe H. Les deux équipes comptent six points.