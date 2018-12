Batshuayi et Valence s'imposent contre le United de Fellaini et Lukaku

Batsman a désormais des chaussures adaptées à son surnom - © JOSE JORDAN - AFP

Carlos Soler a ouvert le score pour Valence dans une position idéale d'une frappe croisée (17e). Dès la reprise, Phil Jones, pressé par Batsman, a manqué son tacle et a trompé David De Gea (47e). L'ancien joueur de l'OM avait manqué deux belles occasions en première période (31e et 43e). Il a encore a frôlé le cadre avec un de ses envois à la 89e.



Man U a peiné à installer son jeu offensif et à secouer le solide bloc de Valence. Lingard, Young et Rashford, tous les trois montés au jeu, ont tout de même trouvé la faille. Le N.10 mancunien a conclu une belle action collective d'un coup de tête précis en fin de match (87e).



Après la défaite surprise de la Juventus à Berne (2-1), Manchester a manqué l'opportunité de s'emparer de la première place du groupe H.