Champions League: Le PSG bat Istanbul grâce à Kean mais perd Neymar

Le Paris Saint-Germain a rencontré plus de difficultés que prévu face à l'Istanbul Basaksehir mercredi soir lors de la 2e journée du groupe H de Ligue des Champions.

Sans briller, les vice-champions d'Europe s'en sont tout de même tirés en s'imposant 0-2 grâce à un doublé de Moïse Kean (64e et 79e). L'attaquant italien a ainsi permis aux Parisiens d'enregistrer leur première victoire dans le groupe et de revenir à la hauteur de Manchester United et Leipzig qui s'affrontent plus tard dans la soirée.