Barcelone, Liverpool, Dortmund, PSG,... : humeurs opposées avant les 1/8es de Champions League

Après deux bons mois de silence européen, la musique de la Ligue des Champions s’apprête à regagner les foyers des fans de football avec les 8 premiers huitièmes de finale au programme cette semaine. On démarrera avec du lourd mardi avec les affrontements entre Barcelone et le PSG et entre le RB Leipzig et Liverpool. Mercredi, ce sera au tour de Porto-Juventus et de FC Séville – Borussia Dortmund d’animer la soirée.

Ce dont ils sont conscients, c’est que le duel face au Barça s’annonce très compliqué sans leur star Neymar , blessé aux adducteurs et absent 3 semaines encore.

Le Paris Saint-Germain se présentera avec des doutes plein la tête au Camp Nou. Le dernier succès de la bande à Pochettino face à Nice en Ligue 1 (2-1) n'a pas particulièrement convaincu avec un but dans le dernier quart d’heure nécessaire pour se défaire des Aiglons.

Ce sont les deux déceptions de ce début d’année. Liverpool et Dortmund sont à la traîne dans leurs championnats respectifs et inquiètent avant leur huitième de finale.

Les Reds n’ont signé que 3 victoires sur les dix matches qu’ils ont disputés en 2021. Les Champions d’Angleterre en titre semblent avoir perdu l’étincelle… et le bon train en Premier League. Ils restent sur 3 défaites consécutives dont les deux dernières très cuisantes face à des adversaires directs comme Manchester City (1-4) et Leicester (3-1). De quoi faire baisser les bras à Klopp qui ne croit désormais plus au titre.

Situation plutôt similaire pour Dortmund qui voit l’Europe comme opportunité de rédemption. Depuis le départ de son coach Lucien Favre, le BVB n’est pas vraiment parvenu à se relancer. Les blessures n’ont certainement pas aidé. Privé de ses Belges Thorgan Hazard et Thomas Meunier, Dortmund n’a toujours pas digéré la blessure d’Axel Witsel. Depuis lors, les Borussen n’ont gagné qu’un seul de leurs six matches de championnat (5 sur 18) et naviguent à une triste 6e place à 15 points du Bayern.

Le RB Leipzig et le FC Séville comptent quant à eux profiter du moral en berne de leurs adversaires. Les Allemands restent sur 4 victoires de suite et semblent les seuls à pouvoir tenir tête au Bayern Münich en championnat (2es à 4 longueurs). Les Espagnols sont quant à eux en pleine bourre avec 9 victoires de rang et un collectif bien huilé capable de frapper de toutes parts auquel s’est ajoutée la nouvelle recrue Papu Gomez.