Le FC Barcelone, revenu d'Angleterre avec un précieux nul (1-1), accueille Chelsea ce mercredi en huitième de finale retour de Champions League.

Chelsea avait terminé la première manche frustré par l'égalisation de Lionel Messi en fin de rencontre : "C'est dommage. Il y a un peu de déception mais, en même temps, ce match va nous donner beaucoup de confiance pour le match retour. La qualification est ouverte. On a montré que si nous sommes prêts à travailler dur ensemble, et si nous gardons ce bon feeling avec le ballon, on peut faire quelque chose d'extraordinaire au Camp Nou", veut croire l'entraîneur Antonio Conte.

Depuis, son équipe a subi deux défaites coup sur coup contre Manchester United (2-1) et Manchester City (1-0), avant de redresser la tête face au relégable Crystal Palace (2-1).



Les chiffres et l’ambiance au sein du club anglais ne plaident pas vraiment en la faveur des Blues. Sur 13 duels européens où il a partagé 1-1 à l’aller, le Barça a passé le tour à 11 reprises. Mais Antonio Conte, l’entraîneur de Chelsea se souvient qu’un soir d’avril 2003, la Juventus a arraché sa qualification 1-2 au Camp Nou après un partage à Turin 1-1.

A l’époque joueur, Antonio Conte avait suivi la rencontre du banc de touche… Ce qu’il fera aussi ce soir. Le technicien italien pourrait se raccrocher à ce souvenir pour convaincre ses joueurs que la qualification est possible. Les Blues auront besoin de toute la grinta de leur coach pour renverser la tendance.

Conte qui s’est remis en question suite à la fronde de ses joueurs cadres comme Eden Hazard trop souvent esseulé à la pointe de l’attaque… Depuis l’italien a compris le message, ce soir il devrait aligner de concert Hazard, Willian et Giroud.

L’ancien Gunner n’a inscrit qu’un but avec Chelsea mais il est prêt à souffrir pour endosser le rôle d’homme providentiel face à la bande à Lionel Messi.