Barcelone, avec un doublé de Messi, écrase Man United et assure sa qualif

Le FC Barcelone s'est facilement imposé (3-0) mardi soir au Camp Nou face à Manchester United, qui a semblé un cran en dessous pendant tout le match. Le Barça, qui n'avait plus atteint le dernier carré depuis son sacre en 2015, affrontera fin avril le vainqueur du quart de finale retour opposant mercredi le leader de la Premier League, Liverpool, au FC Porto.

La qualification des Blaugranas (4-0 sur l'ensemble des deux matches) s'est scellée dès la première période, sur un doublé du quintuple ballon d'Or : d'abord sur un fabuleux numéro de soliste dont il a le secret, Lionel Messi a crocheté Fred pour aller enrouler une frappe du gauche aux 20 mètres (16e), avant de décocher quatre minutes plus tard une frappe du droit du même endroit, sur laquelle David De Gea s'est complètement troué (20e).

Les 9e et 10e buts de l'Argentin, de loin le meilleur buteur de la compétition. C'est encore Messi qui est à l'origine du troisième but, inscrit par Philippe Coutinho (61e), d'une frappe puissante et précise somptueuse. Romelu Lukaku a disputé le dernier quart d'heure.