Barcelone, avec 2 buts et 2 assists de Messi, étrille Lyon et passe en ¼

Après le match nul à l’aller, le Lyon de Denayer pouvait encore créer la surprise au retour des huitièmes de finale de Champions League ce mercredi soir. Pas de miracle malheureusement : le Barça, avec deux buts et deux assists de Messi, s’est imposé 5-1 et passe au tour suivant.

Denayer était le seul Belge de la soirée à apparaître dans le onze de base de son équipe. Aligné au coeur de la défense à trois de Lyon, le Diable rouge a connu un début de match fort compliqué au Camp Nou. Dépassés par la vitesse des Barcelonais et les combinaisons dans les petits espaces, les défenseurs lyonnais n'ont pas mis beaucoup de temps à craquer. C'est d'ailleurs Denayer qui a commis la première erreur, en accrochant légèrement Suarez dans le rectangle pour permettre à Messi de botter un penalty et réussir une 'Panenka' pour le 1-0 (18e). Coutinho s'est ensuite chargé de faire 2-0 sur une passe du même Suarez (31e).

Après la pause, Lyon s'est montré beaucoup moins amorphe. Les Français ont d'abord évité de justesse un nouveau but de Messi en sauvant le ballon sur la ligne avant de se projeter en avant. Tousart a ainsi réduit l'écart à la 58e et relancé le suspense. Celui-ci a duré jusqu'à la 78e lorsque Messi a fait tourner en bourrique Denayer et ses équipiers avec plusieurs feintes avant de faire 3-1. Les Catalans ont ensuite déroulé avec des buts de Piqué (81e) et Dembélé (86e), sur deux passes décisives de Messi, pour se garantir une douzième qualification consécutive pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Après le triplé de Cristiano Ronaldo face à l'Atletico Madrid, la Pulga a apporté sa réponse à son meilleur ennemi.

Les huit équipes qualifiées pour le prochain tour sont les suivantes : Liverpool, FC Barcelone, Ajax, Tottenham, Manchester United, Porto, la Juventus et Manchester City. Le tirage au sort des 1/4 est prévu vendredi à 12h00 à Nyon, en Suisse.