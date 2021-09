Barcelone à la dérive, Ronald Koeman dans la tempête

Barcelone, bateau ivre : à nouveau humilié mercredi en Ligue des champions par Benfica (3-0), lourdement endetté et désormais orphelin de Lionel Messi, le Barça s’enfonce dans une interminable crise qui pourrait être fatale à Ronald Koeman, proche de l’éviction un an après son arrivée.

C’est un faux départ historique pour le FC Barcelone, giflé 3-0 par le Bayern Munich au Camp Nou puis sur le même score à Lisbonne mercredi. Le club catalan n’avait plus perdu deux matches de rang en phase de groupes de Ligue des champions depuis septembre 2000… alors que le tout jeune Messi, alors adolescent, venait d’atterrir en Catalogne.

Sur les deux premières journées de C1, le Barça n’a toujours pas cadré un seul tir, a marqué 0 but et en a encaissé 6, et a surtout essuyé deux claques monumentales.

"Sinistre total", "Dans les cordes", "Dévastés", "Ceci est un cauchemar"… Les unes de la presse madrilène et barcelonaise étaient très critiques jeudi matin envers la formation catalane et son entraîneur néerlandais, au point que plusieurs noms, dont celui de l’ancien capitaine blaugrana Xavi, sont déjà avancés pour lui succéder.

"Le résultat est dur à accepter. Il ne traduit pas ce qu’on a vu sur le terrain", s’est défendu Koeman (58 ans). "Je ne vais pas discuter du niveau de cette équipe. Tout le monde sait quel est le problème du Barça aujourd’hui. On ne peut pas juger une équipe qui n’est plus celle d’il y a quelques années en arrière."