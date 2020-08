Autant de Parisiens que de Bavarois : l'équipe-type de la Ligue des Champions dévoilée

Au lendemain de la victoire du Bayern en finale contre le PSG, l'UEFA a dévoilé son équipe de la saison en Ligue des Champions. Un onze qui a fière allure composé de quatre Bavarois et autant de Parisiens. C'est Manuel Neuer qui a logiquement été plébiscite entre les cages. Devant lui, le quatuor défensif est composé de Joshua Kimmich et de Juan Bernat sur les flancs, associés au binôme parisien Marquinhos-Thiago Silva dans l'axe. Dans l'entrejeu, Angel Di Maria est aligné aux côtés de Marcel Sabitzer, le joueur de Leipzig alors que Raheem Sterling et Serge Gnabry arpentent les flancs. Robert Lewandowski et Erling Haaland forment le détonnant binôme d'attaquants.