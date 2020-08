Atlético de Madrid : "Le football nous doit une Champions League", déclare son président

Ils ne sont plus que huit. Si proches et si éloignés à la fois de la Coupe aux grandes oreilles. À l’heure d’aborder le "Final 8" inédit à Lisbonne, certaines équipes semblent plus confiantes que d’autres et ce ne sont pas toujours celles que l’on pense…

Dans un entretien accordé au quotidien espagnol "AS", le président de l’Atletico de Madrid, s’est montré extrêmement ambitieux avant d’affronter Leipzig. Enrique Cerezo considère que "le football nous doit une Champions League et j’espère que ce sera celle-ci." Il faut dire que les Colchoneros ont disputé trois finales dans la compétition, une en 1974 mais surtout deux plus récemment. En 2014 et en 2016, les deux fois contre le Real Madrid et dans des scénarios à suspens particulièrement "douloureux" pour le club perdant. Avec désormais, un esprit revanchard dans cette compétition.

"Nous abordons cette rencontre avec beaucoup d’espoirs et surtout d’envie de gagner. Nous avons une très belle opportunité face à nous et il nous reste deux matches pour accéder à la finale […] Nous voulons être en finale mais seul le destin nous dira ce qu’il en sera."

La recette pour remporter cette Champions League ? "Nous devons nous montrer patients, tranquilles et nous devons bien jouer. C’est de cette façon que l’on pourrait gagner."