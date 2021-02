Atalanta - Real Madrid : Gasperini peste contre l'arbitrage, "le match a été gâché"

Résister en bloc pendant 86 minutes avant de finalement rompre et concéder une défaite 0-1 frustrante. C'est le mach que l'Atalanta Bergame a vécu mercredi soir en huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid. Un duel sur lequel l'exclusion de Remo Freuler pour une faute sur Ferland Mendy (17e) aura eu un très grand impact. Après la rencontre, le coach de l'Atalanta Gian Piero Gasperini a fustigé cette carte rouge sévère.

"Il y a de l'amertume de ne pas avoir pu jouer le match attendu. De cette façon, ça a été gâché. On a dû défendre, on l'a bien fait, c'est dommage le but en fin de match mais c'est comme ça. 0-0 aurait sûrement été un bon résultat vu la façon dont s'est déroulé le match. Mais le match a clairement été gâché par un épisode excessif (...) Sur les hors-jeu, il n'y a plus de discussion. Sur les fautes de mains, on a trouvé un cadre. Restent les contacts... Pour moi, c'est un geste qu'on ne peut pas retirer du football. Il y a la tentation de retirer toutes formes de contacts et ceci est un suicide pour le football.

Je ne vais rien dire car l'UEFA va me suspendre, mais ceci est un suicide pour le football. On ne peut pas avoir des arbitres qui ne distinguent pas une faute d'un contact. S'ils ne comprennent pas ça, qu'ils fassent un autre métier, il n'y a pas besoin d'être ingénieur à la Nasa pour comprendre ça..."

Gasperini regrette donc de ne pas avoir pu jouer pleinement ses chances mais reste confiance en vue du match retour. "Je ne sais pas ce qu'il se serait passé à 11 contre 11. On aurait peut-être perdu aussi mais ça aurait à coup sûr un autre match avec une Atalanta plus offensive et une rencontre plus agréable, plus belle. La qualification ? Il suffira de gagner à Madrid, il faudra gagner... Nous sommes dans la meilleure position possible car il n'y a qu'un résultat possible, il faut gagner."