AS Rome - Liverpool : Nainggolan titulaire (LIVE commenté 20h45)

L'AS Rome et Liverpool se présenteront dans les compositions attendues mercredi pour leur demi-finale retour de Ligue des champions dans la capitale italienne, avec un retour au 4-3-3 pour les Giallorossi et la présence du redoutable Mohamed Salah côté Reds.

Après son festival du match aller (deux buts et deux passes décisives pour une victoire 5-2), Salah sera bien sûr la plus grande menace pour la Roma, son ancienne équipe, où il avait évolué de 2015 à 2017.

En attaque, il est accompagné comme prévu de Mané et Firmino. Il n'y a pas la moindre surprise dans le 11 aligné par Jürgen Klopp, qui est le même qu'au match aller, à l'exception de Wijnaldum, qui remplace Oxlade-Chamberlain, blessé lors de la première manche.

Pas de surprise non plus pour la Roma, avec le retour à une défense à quatre, plus sécurisante que le 3-4-3 du match aller.

Au milieu de terrain, l'absence de Strootman est compensée par Pellegrini, alors que c'est le trident Schick-Dzeko-El Shaarawy qui est aligné en attaque.