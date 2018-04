Après son expulsion, l'UEFA ouvre une procédure contre Guardiola

L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de l'entraîneur de Manchester City, l'Espagnol Pep Guardiola, exclu à la mi-temps de la défaite contre Liverpool (2-1) en quart de finale retour de Ligue des champions mardi, après avoir protesté contre l'arbitre.

L'instance de discipline de l'UEFA a ouvert une procédure pour "mauvaise conduite" à l'encontre de Guardiola. Le cas sera étudié le 31 mai, a précisé l'UEFA qui a également ouvert une procédure contre Liverpool pour "utilisation de feux d'artifice" et "jets d'objets".

A la pause, Guardiola s'est dirigé vers l'arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz pour lui faire part de son mécontentement pour le but refusé à Leroy Sané quelques minutes auparavant.

Les "Citizens", qui s'étaient déjà inclinés à l'aller (3-0) se sont vu refuser un but pour un hors jeu contesté de l'Allemand, suite à une mauvaise sortie de Loris Karius (42e). Selon les Mancuniens, le ballon avait été remis en jeu par James Milner.

"Je lui ai dit qu'il y avait but et il m'a exclu. Je lui ai dit que Milner avait passé le ballon à Leroy (Sané)", a expliqué Guardiola en conférence de presse à l'issue du match. "Je ne l'ai pas insulté. J'ai juste dit qu'il y avait but. Rentrer à la pause avec 2-0 c'est différent", a-t-il poursuivi.

L'arbitre espagnol et Guardiola ont une histoire compliquée. M. Mateu Lahoz avait accordé deux penalties à Naples lors de la phase de groupes en début de saison. Il avait aussi pris des décisions contestées par City lors de la victoire des "Citizens" en huitième aller contre Monaco la saison passée (5-3). Selon Guardiola, l'arbitre avait notamment oublié un penalty en faveur de son équipe. City avait finalement été éliminé par Monaco.