Après Leipzig, Mönchengladbach envisage d'accueillir Manchester City au Danemark

Après Leipzig, contraint de jouer contre Liverpool hors d'Allemagne en 8e de finale aller de Ligue des champions, Mönchengladbach réfléchit désormais à délocaliser au Danemark son propre match contre Manchester City, programmé le 24 février.

Le règlement anti-Covid du gouvernement allemand, qui interdit aux Britanniques d'entrer en Allemagne, est officiellement en vigueur jusqu'au 17 février (le match Leipzig-Liverpool est programmé le 16), mais pourrait fort bien être prolongé, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire en Europe.

"Nous cherchons un lieu d'accueil. Nous avons fait une demande au FC Midtjylland (Danemark), mais aussi à d'autres clubs", a déclaré vendredi le directeur sportif du Borussia Max Eberl, "maintenant il faut voir quel sera le lieu le plus approprié et ce que ça signifiera financièrement, mais nous sommes responsables de la tenue du match".

Une permutation des matches aller et retour avec City n'est pas non plus exclu, a affirmé M. Eberl, le match retour étant prévu le 16 mars.

Leipzig, de son côté, est toujours en train de chercher une solution pour organiser son match aller contre Liverpool. Jeudi, les autorités allemandes n'ont pas voulu accorder de dérogation au club champion d'Angleterre pour entrer en Allemagne.

Par ailleurs, le TSG Hoffenheim a annoncé vendredi que son match aller de 16e de finale de Ligue Europa contre les Norvégiens du Molde FK ne se jouerait pas en Norvège, en raison de la fermeture des frontières par le gouvernement norvégien.

"Pour le moment, des négociations sont en cours pour trouver un lieu d'accueil, nous attendons des nouvelles de Norvège", a déclaré un porte-parole du club allemand.