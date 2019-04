Après le Real, le séduisant Ajax élimine la Juventus et file en 1/2

La jeunesse dorée de l'Ajax a renversé la Juventus Turin 1-2 (3-2 au cumulé) chez les Bianconeri et rencontrera en demies le vainqueur du duel 100% anglais entre Tottenham et Manchester City.

Après avoir ouvert le score par Cristiano Ronaldo (1-0, 28e), les Turinois ont progressivement abandonné le contrôle du ballon à des Néerlandais décomplexés. La Juventus n'aura donc mené que six petites minutes. Le temps que le VAR valide le but de Ronaldo et que Donny van de Beek vienne égaliser (1-1, 34e).

Séduisante dans le jeu, toujours tournée vers l'avant, la jeune garde de l'Ajax a fini par prendre l'avantage grâce à une tête rageuse sur corner de Matthijs de Ligt (67e), pour s'offrir un fauteuil à la table des grands. Les Ajacides n'ont plus atteint les 1/2 de C1 depuis 1997.