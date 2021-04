Après la Super League, Klopp et Guardiola fustigent la nouvelle C1

Déjà très réservés sur l’éphémère projet de Super League, les entraîneurs de Liverpool, Jürgen Klopp, et de Manchester City, Pep Guardiola, s’en sont pris vendredi à la nouvelle formule de la Ligue des champions de l’UEFA, critiquant l’augmentation du nombre de matches.

"C’est très bien que la Super League ne soit plus sur la table, mais la nouvelle Ligue des champions n’est pas géniale", a regretté Klopp en conférence de presse, à la veille de la réception de Newcastle en championnat.

"Vous ne pouvez pas simplement introduire toujours plus de matches", a critiqué le technicien allemand, vainqueur de la C1 avec les Reds en 2019. "Les seules personnes à qui on ne demande jamais rien ce sont les entraîneurs, les joueurs et les supporters. L’UEFA ne nous a pas consultés", a-t-il ajouté.

"Nous sommes déjà à la limite. Croyez-moi, quand tous les entraîneurs pensent la même chose, c’est bien la preuve qu’on va un peu trop loin", a poursuivi l’Allemand.

En 2024, la Ligue des champions est censée passer de 32 à 36 équipes qui disputeront d’abord un mini-championnat à dix journées, contre une phase de poules à six journées actuellement, avant de disputer la phase à élimination directe. Une réforme qui va générer 100 matches de plus par rapport au format actuel.

Guardiola a également exprimé ses craintes concernant ce calendrier alourdi et les dangers pour l’intégrité physique des joueurs.

"Tout le football demande une meilleure qualité et ils (l’UEFA) optent pour la quantité", a réagi le Catalan, à deux jours de la finale de la Coupe de la Ligue contre Tottenham.

"Peut-être devons-nous demander à l’UEFA et à la FIFA de prolonger l’année. Peut-être que nous pourrions avoir 400 jours par an", a ironisé l’entraîneur de City, double vainqueur de la C1 avec le FC Barcelone.

Guardiola a accusé l’UEFA d’ignorer les risques potentiels de blessures, affirmant que les joueurs devaient assumer une lourde charge de travail en club et en sélection.

"Les joueurs aiment jouer mais parfois les blessures arrivent. L’UEFA le sait, bien sûr, mais s’en soucie-t-elle ? Absolument pas", a-t-il pointé.

Klopp et Guardiola avaient déjà émis des critiques en début de semaine après l’annonce du projet de Super League européenne, compétition privée et quasi-fermée imaginée par douze grands clubs dissidents, dont Liverpool et Manchester City, mais rapidement abandonnée face au tollé général.