Antonio Conte, maudit en Europe et remonté contre l'arbitrage : "L'Inter n'a pas été respecté"

L’Inter a essuyé une deuxième élimination en deux ans en phase de poules de Ligue des Champions mercredi soir. Alors qu’il leur fallait une victoire face au Shakhtar Donetsk, Romelu Lukaku &Co ont manqué de cynisme et ont partagé 0-0 pour terminer derniers de leur groupe.

Un échec qui empêche l’Italie de qualifier 4 équipes aux huitièmes de finale et qui plombe le moral d’Antonio Conte. Arrivé en Lombardie pour faire progresser l’équipe il y a un an et demi, le coach de l’Inter n’a pas le choix : il doit gagner pour faire oublier aux supporters nerazzurri son passé de Juventino.

Objectif manqué puisqu’il n’a toujours pas ramené de trophée du côté de La Pinetina. Frustré mercredi soir, Conte a essuyé une 3e élimination en poules de Ligue des Champions après sa mésaventure avec la Juventus lors de la saison 2013-2014. Un quart de finale et un huitième de finale en 5 participations, c’est trop peu pour l’ancien médian italien qui a eu du mal à justifier cette débâcle aux micros de Sky Sport Italie.

"Un manque de personnalité ? C’est vous qui le dites, je ne suis pas d’accord avec ça. L’équipe a fait tout ce qu’elle devait faire, ce qui a manqué c’est de ne pas marquer. C’est ça qui est incroyable, ne pas avoir réussi à marquer contre le Shakhtar Donetsk en 180 minutes (0-0 à l’aller également en Ukraine). Leur gardien, autant à l’aller et au retour, a été leur meilleur joueur sur le terrain. Il va falloir examiner tout cela, à froid, on ne peut pas le faire juste après être sortis comme ça. Il y a beaucoup de déception, mais on n’a manqué ni de concentration, ni de détermination, ni d’agressivité. C’est le but qui a manqué, sans but tu ne gagnes pas… Et de plus, on n’a pas eu de chance avec les arbitres et la VAR pendant cette compétition, si on regarde certaines actions. L’Inter n’a pas été respectée. Il y a une grande amertume, car on pouvait passer."

>>> A LIRE AUSSI : L'Inter célèbre son "footballeur américain" Lukaku mais s'inquiète pour le sort d'Eriksen

Conte s’est également plaint du style de jeu du Shakhtar "complètement bouleversé" par rapport aux habitudes ukrainiennes. Une justification qui n’a pas convaincu Fabio Capello, chroniqueur pour Sky Sport, qui ne s’est pas privé de lui asséner un "Et tu n’avais pas de plan B pour contrer cela ?".

Sous pression et critiqué pour certains choix tactiques et techniques (entre-autres l’utilisation parcimonieuse d’Eriksen), Antonio Conte devra désormais démobiliser ses troupes pour le championnat. Deuxième de Serie A grâce notamment aux buts de Romelu Lukaku, l’Inter reprendra les hostilités dimanche par un déplacement à Cagliari.