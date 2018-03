Antonio Conte : "Garder la tête froide" face au Barça

Chelsea, qui a concédé un partage (1-1) au match aller à domicile, s'attend à "souffrir" en défense mercredi à Barcelone en 8èmes retour de Champions League et doit "garder la tête froide" pour espérer éliminer le club catalan, a estimé mardi Antonio Conte, entraîneur des "Blues".

"Nous devons faire de notre mieux, jouer en restant concentrés, garder la tête froide à tout moment et savoir qu'il y a des moments où nous allons souffrir", a dit le technicien italien en conférence de presse.

"Toute équipe qui affronte Barcelone doit être prête à souffrir et à être compacte. Et quand nous aurons le ballon, nous devons garder à l'esprit et à coeur le sentiment que nous avons des chances de marquer", a-t-il ajouté.

Conte a regretté le résultat du match aller qui donne au Barça l'avantage d'un but inscrit à l'extérieur et contraint Chelsea à marquer pour espérer passer.

"A l'aller, nous avons commis une erreur et nous avons payé cher cette erreur. Ce résultat de l'aller donne un grand avantage à Barcelone, a souligné l'Italien. Avoir concédé un nul 1-1 signifie que nous devons marquer. Nous devons rester dans le match et ce ne sera pas facile. Nous devons nous attendre à connaître des difficultés demain."

Au passage, Conte a dit espérer voir aligné dans l'équipe adverse le capitaine et meneur de jeu Andrés Iniesta, tout juste de retour de blessure et incertain mercredi.

"Iniesta est un génie du football. J'aime le comparer à Andrea Pirlo. Je ne sais pas s'il jouera demain mais pour ce genre de matches, je préfère affronter les meilleurs et je refuse d'espérer des absences" a-t-il conclu.