Ancelotti, qui refusait de démissionner, viré trois heures après la victoire de Naples contre Genk

Carlo Ancelotti n'est plus l'entraîneur de Naples, malgré la victoire et la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale de la Champions League ce mardi. Sur les réseaux sociaux, le club italien a annoncé qu'il se séparait de son "responsable technique" trois heures après la large victoire des Napolitains face à Genk (4-0) : "Le club de Naples a décidé de retirer la charge d'entraîneur de l'équipe première à Carlo Ancelotti."

Le technicien italien avait auparavant exclu de démissionner. "Non. Je ne l'ai jamais fait de ma vie et je ne le ferai jamais. L'équipe a des qualités mais elle ne les a pas exprimées en championnat, seulement en Champions League. C'est un grand regret. Nous avons bien géré cette poule, avec courage et personnalité. C'est une qualification méritée. C'est l'une des rares satisfactions que nous avons eues ces derniers temps."

Dans la presse italienne de ce mardi, il ne fait aucun doute que c'est la légende de l'AC Milan Gennaro Gattuso qui prendra sa succession.