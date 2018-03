Allegri : "On savait que l'on pouvait marquer"

Massimiliano Allegri et la Juventus se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Malmenés par Tottenham, les Turinois ont arraché leur qualification en marquant deux fois en trois minutes dans un Wembley médusé.



"Les gars ont fait une fantastique performance. (...) On a eu une bonne réaction, on est resté confiant car on savait que l'on pouvait marquer", a analysé Allegri. "On a beaucoup souffert, mais c'est normal dans le football. On peut faire une bonne fin de saison avec la Coupe d'Italie, on va bien en championnat et on est au prochain tour de la Ligue des champions (...) Nous sommes habitués à jouer ces matches, que nous pouvons aborder la tête au clair. On peut se dire que nous avons perdu beaucoup de finales, mais je crois qu'en tant qu'équipe, nous nous améliorons. Il n'y a pas de secret, il s'agit de travail, d'exigence et de se lancer des défis."