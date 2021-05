Alex Teklak préface la finale de la Champions League : "Chelsea pourrait jouer un vilain tour à City"

"Chelsea est une équipe qui a des principes très clairs avec des joueurs jouant très proches les uns des autres. La gestion des transitions sera déterminante, surtout face à Manchester City. Les Blues sont très forts dans ce domaine. Ils savent récupérer rapidement le ballon et se projeter vers l’avant. Les phases arrêtées vont également être importantes", dit Teklak .

Ce samedi soir, Manchester City et Chelsea s’affrontent au stade du Dragon à Porto en finale de la Ligue des Champions. A la veille de cette rencontre 100% anglaise, notre consultant Alex Teklak semble sous le charme de cette équipe des Blues qui pourrait surprendre.

Kevin De Bruyne n’a pas beaucoup joué en cette fin de saison, le Diable Rouge ayant été gêné par des problèmes musculaires. Néanmoins, l’état de forme du Belge n’inquiète pas notre consultant : "De Bruyne aura besoin d’être en forme, comme tous les joueurs de City. Mais même quand KDB est moins bon, il est toujours capable de faire la différence".

"C’est une partition très homogène à City, on ne peut pas dire que De Bruyne soit le seul maître à jouer. C’est un ensemble, du gardien à l’attaquant, qui permet à cette équipe d’être harmonieuse. Pep Guardiola ne base pas son jeu sur une individualité. Face à Chelsea, City va se retrouver un peu dans une situation similaire à celle du match contre le PSG (avec Neymar et Mbappe qui partaient en contre). Ils vont devoir produire beaucoup de jeu et être juste dans la maîtrise du ballon", conclut Teklak.

Alors qui de Manchester City ou de Chelsea parviendra à soulever la Coupe aux grandes oreilles ? Réponse ce samedi soir !