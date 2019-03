Al-Khelaïfi: "C'est si facile de prendre cette décision contre le PSG, c'est plus difficile contre d'autres clubs"

Le Président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi était sous le choc après l'élimination de son club en 1/8 de finale de la Champions League ce mercredi, des oeuvres de Manchester United, vainqueur 1-3 au Parc des Princes.

"Je ne comprends pas comment on a joué" a déclaré le dirigeant parisien au micro de RMC Sport. "On a encore la Coupe de France, la Ligue 1, il ne faut pas dire que la saison est finie. Il faut travailler ensemble, rester ensemble, analyser pour le futur. Pour moi, il n'y a pas penalty, (Kimpembe) tourne la tête. Le ballon ne va pas sur le but. Je ne comprends pas, c'est si facile de prendre cette décision contre le PSG, c'est plus difficile contre d'autres clubs."

"Je suis très déçu du résultat. Je ne comprends pas comment on a perdu ce match" a ajouté le Nasser Al-Khelaïfi. "On a été là-bas pour gagner, pour (se) battre, pour faire un grand match. Ici, on est rentrés, et en deux minutes, on a donné un cadeau. Tout le monde est déçu, c'est un choc pour tout le monde, les joueurs, les supporters aussi. Si vous analysez le match 10.000 fois, on ne le perd pas 3-1... Le doute est rentré dans la tête des joueurs, je l'ai senti. J'ai confiance dans le coach. En lui et en ses décisions. Ce n'est pas le moment de prendre une décision (sur de possibles changements dans le club), il faut le faire à tête froide. On veut calmer, analyser, voir ce que le coach veut aussi."