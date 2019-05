Ajax - Tottenham : Alderweireld et un Vertonghen « masqué » titulaires (Live commenté 21H)

L'Ajax y est presque : en ballottage favorable après son succès à l'aller (1-0), il doit confirmer en demi-finale retour ce mercredi devant son public d'Amsterdam pour poursuivre son incroyable épopée. Tottenham rêve, lui, de sa première finale en Champions League, avec le retour de son buteur providentiel Heung-Min Son.

Après une traversée du désert de presque un quart de siècle dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le mythique club amstellodamois n'a jamais été aussi proche de revivre une finale de C1.

La génération Matthijs de Ligt, devenu à 19 ans le plus jeune capitaine de l'histoire du club, rêve de réaliser le même exploit que la génération Patrick Kluivert : conquérir l'Europe, comme en 1995, avec une bande de gamins, aussi talentueux qu'insouciants.

En cas de résultat positif mercredi soir, l'Ajax peut s'offrir la possibilité d'un incroyable triplé. Un exploit qui n'a plus été réalisé depuis... 1972 et l'équipe d'un certain Johan Cruyff.

De son côté, Tottenham n'aborde pas son grand rendez-vous dans les meilleurs dispositions. Défaits samedi pour la troisième fois d'affilée, toutes compétitions confondues, les Spurs ont manqué l'occasion de se rassurer avant leur déplacement à Amsterdam.

Pour réussir l'exploit à la Johan Cruyff Arena, Pochettino pourra compter sur les conseils de quatre de ses joueurs (Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Davinson Sanchez, Christian Eriksen), qui connaissent parfaitement la maison Ajax pour y avoir fait leurs premiers pas au plus haut niveau. Mais son principal atout sera son buteur Son, de retour de suspension et qui avait beaucoup manqué à l'aller.