Ajax - Juventus: les "miraculés" s'affrontent pour une place en 1/2 (Live commenté 21h)

L'Ajax et la Juventus s'affrontent ce mercredi à Amsterdam. Ce sont tous deux des miraculés cette saison en Ligue des champions.

En huitième de finale, les Néerlandais ont renversé le géant Real Madrid, triple tenant du titre, en Espagne (victoire 4-1, défaite 2-1 à l'aller) grâce à l'excellent Dusan Tadic, auteur de six buts en C1. Les Turinois ont de leur côté fait sauter le verrou défensif de l'Atlético Madrid, vainqueur 2-0 à l'aller, avec un triplé de son maître artificier Cristiano Ronaldo (3-0 au retour).

Depuis, l'attaquant du Portugal s'est blessé à la cuisse droite en sélection face à la Serbie et n'a plus porté le maillot de la Juventus. Mais il sera bel et bien titulaire ce soir, comme l'a confirmé son entraîneur en conférence de presse hier.

L'ancien buteur du Real rêve évidemment de retourner à Madrid: c'est là, dans le stade Metropolitano de l'Atlético, que se jouera la finale 2019 de la Ligue des champions le 1er juin.

Les quarts de finales retour auront lieu les 16 et 17 avril. Les demi-finales aller se joueront le 30 avril et le 1er mai, une semaine avant la manche retour prévue les 7 et 8 mai.