Ajax-Juve, Barça-ManU comme chocs, un derby anglais entre Spurs et Cityzens

Le Tirage au sort des quarts de la Ligue des champions a eu lieu ce vendredi. On retiendra deux affiches et un derby anglais, avec un quatrième match où Liverpool sera grand favori contre Porto. On connait aussi les potentielles demi-finales... avec pour les huit clubs restant la finale à Madrid en ligne de mire.

On attendait un derby anglais avec quatre clubs sur huit de Premier League, ce sera donc les Spurs contre les Cityzens avec donc plusieurs Diables rouges concernés. Les deux autres rencontres s'annoncent comme des potentiels chocs puisque l'Ajax et la Juve se retrouveront. La vieille dame devra se méfier d'une équipe néerlandaise tombeuse de triple tenant du titre madrilène. Cristiano Ronaldo aura peut-être à cœur de laver l'affront fait à son ancien club. L'un des matches les plus attendus opposera Barcelone au Manchester United de Romelu Lukaku. Le quatrième match, entre Liverpool (tombeur du Bayern) et Porto, semble un peu plus déséquilibré mais à cette étape de la compétition, nul doute que les Portugais joueront crânement leur chance.

Les quarts de finale:

Ajax Amsterdam - Juventus de Turin

Liverpool - Porto

FC Barcelone - Manchester United

Tottenham - Manchester City

Les potentiels demi-finales:

Tottenham - Manchester City / Ajax Amsterdam - Juventus de Turin

FC Barcelone - Manchester United / Liverpool - Porto