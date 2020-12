Affaire de racisme : "L'UEFA doit arrêter de se cacher", "Inadmissible", les Belges Kabasele et Oularé réagissent

Mardi soir, en Champions League, les joueurs du PSG et de Basaksehir ont décidé de quitter la pelouse au quart d’heure de jeu (une première dans l’histoire du football), et ce pour protester contre des propos racistes présumés tenus par le quatrième arbitre roumain Sebastian Coltescu. Il aurait désigné Pierre Achille Webo, l’entraîneur assistant du club turc (plus d’informations sur qui est Pierre Achille Webo ICI), avec le terme "negru" ("noir" en roumain). Selon un sonore du match, traduit par un journaliste de l’AFP, le quatrième arbitre aurait prononcé la phrase suivante : "(C’est) le Noir ici. Va voir et identifie-le. Ce gars, le Noir".

Le quatrième arbitre a présenté ses excuses mais depuis hier soir, l’affaire provoque de vives réactions dans le monde du football. Pour en parler, nous avons sollicité deux joueurs belges très sensibles à la cause : Obbi Oularé et Christian Kabasele.

"Faire comprendre que c’est inadmissible"

"En tant que joueur, je suis très content et fier de la réaction des acteurs de ce match suite aux incidents", déclare Obbi Oularé. "Je considère que ce qui est arrivé est inadmissible. Il n’y a aucune excuse par rapport à ce que cette personne a pu faire. C’est un signal que les joueurs envoient, car aujourd’hui, en 2020, c’est inadmissible qu’une telle chose arrive. J’espère que les sanctions seront prises et que ça servira de leçon pour tous et qu’on arrive, ensemble, à mieux gérer ces situations. J’estime vraiment que c’est inacceptable. Et chapeau aux personnes présentes hier, les joueurs, les gens autour, pour leur réaction. Grand coup de chapeau aussi à Pierre Achille Webo à qui on a manqué de respect et qu’on a insulté. Il a reçu le carton rouge (ndlr : pour protestations) et il a respecté les règles en rentrant au vestiaire. J’espère vraiment que les instances vont faire le nécessaire pour faire comprendre à tout le monde que ce qui s’est passé est inadmissible", explique l’attaquant du Standard.