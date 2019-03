A lui seul, Cristiano Ronaldo a marqué plus que l'Atletico en C1

Cristiano Ronaldo n'avait inscrit qu'un but cette saison en Ligue des Champions. Mais ce mardi, il a, à nouveau, endossé son costume de Super Héros. Le Portugais a claqué un triplé et a qualifié la Juventus pour les quarts de finale. C'est pour ce genre de prestation que les Turinois ont cassé leur tirelire l'été dernier pour attirer CR7.



"Que Ronaldo finisse la Ligue des Champions avec un seul but, ça aurait été étrange. Il a fait un grand match", a commenté Massimiliano Allegri après la rencontre.



L'ancien joueur du Real a fait grimper son compteur but en C1. Il totalise désormais 124 buts (selon l'UEFA, 122 selon Opta, société spécialisée dans les stats) en 16 saisons. Ronaldo présente la particularité d'avoir marqué plus de buts à lui tout seul que l'Atletico Madrid (118), sa dernière "victime".



Les Colchoneros ne sont pas vraiment étiquetés comme une équipe "offensive" mais la performance reste tout de même très impressionnante.