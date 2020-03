8 mars 2017 : 6-1, récit d'une remontada entrée dans l'histoire

Il y a trois ans jour pour jour, Barcelone a réalisé l'un des plus grands exploits des dernières années : battre, humilier le PSG (6-1) à domicile et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions alors qu'on ne donnait pas cher de leur sort après un match aller perdu 4-0. Récit d'une soirée qu'on n'oubliera pas de sitôt.

Flash-Back. Pour bien comprendre l'ampleur du colossal exploit des Catalans, il semble utile de se replonger quelques semaines plus tôt, dans la nuit du 14 février 2017. Jour du match aller entre les deux équipes. Porté par un Parc des Princes incandescent, le PSG marche sur l'eau. Et de l'autre côté, Barcelone sombre. Itinéraire d'un naufrage inattendu. La défense prend l'eau, laisse trop d'espaces dans son dos et l'ange gardien parisien Di Maria se régale. C'est lui qui ouvre le score d'un sublime coup-franc direct. Qui assomme définitivement Barcelone d'une frappe enroulée en seconde mi-temps. Secondé par Draxler et Cavani, eux aussi buteurs, Di Maria est la figure de proue d'une démonstration nette et sans bavure (4-0) de l'ogre parisien. A ce moment-là, après une telle débâcle, on se disait que Barcelone ne reviendra jamais. Que le PSG a un pied et quatre crampons en quarts. On se trompait sur toute la ligne...

Parce que face à son bouillant public, dans un Camp Nou qui a répondu présent malgré le peu d'espoir qui persiste (92.000 supporters !), le Barça veut montrer un autre visage. "On y croit, tout est possible" entonnent solennellement à la cantonade les joueurs catalans avant la rencontre. Un laïus que les hommes d'Enrique s'efforcent de mettre à exécution dès les premières minutes. Le pressing est haut, Paris est assiégé et encaisse un but..après trois minutes. Messi vampirise, Suarez concrétise, le Camp Nou explose. Rebelote juste avant l'entracte, Iniesta s'infiltre, Kurzawa se troue, c'est 2-0. Il reste 45 minutes aux Catalans pour inscrire deux buts et arracher une prolongation miraculeuse.

La fin de match, douce folie footballistique...

Et quand Messi plante un pénalty à la 50e, le Camp Nou s'embrase. Sauf que l'inévitable Edinson Cavani douche (temporairement) les espoirs catalans en reprenant victorieusement (et magistralement) un ballon qui traînait dans la surface. 3-1 à l'heure de jeu. A cet instant-là, il faut trois buts supplémentaires à un Barcelone fringant mais dont l'élan, le célèbre "momentum" vient d'être brisé par cette réalisation parisienne.

Sauf que les hommes d'Enrique ne s'avouent toujours pas vaincus. Le jeu du chat blaugrana et de la souris parisienne peut donc commencer. Il reste 30 minutes et le scénario devient limpide. Barcelone attaque, Paris défend. Et le fait plutôt bien puisque les secondes s'égrènent irrémédiablement. Alors qu'il ne reste plus que cinq minutes à jouer, on se dit que les carottes catalanes sont cuites et ont quasiment un goût de cramé.

Sauf que la fin de match va nous faire basculer dans une douce folie. Celle dont on se rappelle encore trois ans plus tard. C'est Neymar qui va redonner espoir à tout un peuple en propulsant une merveille de coup-franc dans la lucarne de Trapp avant de concrétiser le second penalty espagnol de la soirée. 5-1, il ne manque plus qu'un but. Tout le Camp Nou retient son souffle.

Sergi Roberto, le sauveur que personne n'attendait

5 minutes de temps additionnel. 95e minute. Le ballon est dégagé par la défense parisienne. L'arbitre regarde sa montre, mais Barcelone récupère le cuir. Neymar distille un dernier ballon en cloche dans la surface. Les défenseurs parisiens sont surmontés. Sergi Roberto, monté au jeu dans l'anonymat le plus total, se jette. Sa déviation, en pleine extension transperce les filets de Trapp. Barcelone se qualifie ! 6-1 grâce à l'homme qu'on n'attendait pas. Qui n'aurait jamais dû être l'héros d'un tel thriller. Anti-Star d'un soir parmi les stars. C'est aussi ça la beauté du football.

Sur le terrain, c'est la folie. Tous les joueurs sont au sol. En pleurs. D'émotion pour les Catalans, de déception pour des Parisiens passés si près du but. Qui se sont probablement vus trop beaux, trop vite. Qui n'auraient jamais pensé encaisser trois buts en sept minutes. Qui n'auraient jamais cru devenir les acteurs principaux d'un livre au dénouement aussi cruel pour eux. Non, ce soir là, ce n'était pas Valladolid, ce n'était pas Gijon, c'était bien un Barça en mode remontada.