14 équipes qualifiées, il reste deux tickets pour les huitièmes de finale de la C1

La phase de poules de la Ligue des champions a livré ses verdicts dans les Groupe E, F, G et H à l'issue de la sixième et ultime journée. Les derniers tickets pour les huitièmes de finale et les repêchages en Europa League seront décernés ce mercredi.



Les qualifiés pour les huitièmes de finale :



Les premiers de Groupe :

Paris SG (Thomas Meunier), Bayern Munich, Manchester City (Kevin De Bruyne), Juventus, Liverpool (tenant du titre, Divock Origi), FC Barcelone, RB Leipzig, Valence



Les deuxièmes de Groupe :

Real Madrid (Thibaut Courtois, Eden Hazard), Tottenham (Toby Alderweireld, Jan Vertonghen) Naples (Dries Mertens), Dortmund (Axel Witsel, Thorgan Hazard), Lyon (Jason Denayer), Chelsea (Michy Batshuayi)



Les reversés en Europa League :

RB Salzbourg, Inter Milan (Romelu Lukaku), Benfica, Ajax