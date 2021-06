Road to Euro 8/24 : l'Angleterre, une flamboyante jeunesse pour conquérir Wembley

J-30 avant le début de l’Euro 2021 ! Pour planter le décor, la RTBF vous proposera chaque jour la présentation d’une équipe qualifiée pour la compétition. Quel a été son parcours en qualifications ? Son histoire avec l’Euro ? Sa star ? Ses chances d’aller au bout ? Vous saurez tout, c’est parti pour notre Road to Euro.

1. Les Princes héritiers

En Angleterre, la jeunesse a pris le pouvoir. Et le vivier semble inépuisable : Phil Foden (20 ans), Mason Mount (22), Bukayo Saka (19), Reece James (21), Declan Rice (22), entre autres, sont tous devenus des joueurs très influents dans les plus grands clubs anglais. Leur championnat leur fait enfin confiance et ils le lui rendent bien. A côté d'eux, Marcus Rashford, 23 ans, fait presque figure de vétéran. Et on ne vous parle pas de Jadon Sancho (21), Jude Bellingham (17), les pépites de Dortmund, qui se sont également déjà fait une place en vue. Tous sont des titulaires potentiels à l'Euro, même s'ils n'évolueront pas tous ensemble en même temps. Le sélectionneur, Gareth Southgate, semble d'ailleurs avoir trouvé l'équilibre des âges, avec des Kane, Sterling, Maguire, Walker au bon service de Sa Majesté. Et des joueurs comme Madison ou Barnes, non repris car blessés ou à court de forme, auraient pu également amener une touche de créativité. Tout semble donc bien en place pour confirmer la dernière coupe du monde, où la Perfide Albion s'était hissée dans le dernier carré, avant de buter sur la Croatie puis les Diables, en petite finale. Mais cette Angleterre semble encore avoir progressé depuis 2018. Pour vous faire une idée de la quantité de qualités présente dans le noyau, Alexander-Arnold, encore considéré comme le meilleur arrière droit du monde il y a un an, n'était même pas sélectionné lors des derniers matchs de qualification pour la coupe du monde, avant de bien terminer sa saison à Liverpool et de revenir en sélection. N'oublions pas un "petit" détail :les demi-finales se joueront à Wembley. Et la finale aussi, tant qu'on y est. Et eux, surtout, n'auront pas envie de manquer ce rendez-vous.

2. L’histoire à l’Euro : loin d'être une lovestory

Nombre de participations :9/16 Victoires : Aucune Finales : Aucune Dernière participation : 2016. Elimination surprise en huitième contre l'Islande (1-2). L'Angleterre n'aura finalement gagné qu'un seul de ses 4 matchs, contre le Pays de Galles. Depuis, tout semble avoir changé. Le sélectionneur Hodgson est parti. Wayne Rooney aussi. Une autre époque. 5 ans, une éternité. Foden, Bellingham ou Saka n'avaient pas encore l'âge d'être professionnels... Le brillant passé : L'Euro n'a pas particulièrement été le terrain de chasse de prédilection des Anglais. Un Final Four En 68 (3è place) et une cruelle demi-finale à domicile en 96. Un conseil: travailler les tirs au but...mais Southgate est au courant. Le souvenir qui fâche : Nous sommes le 26 juin 1996. Wembley, gorgé de drapeaux blancs frappés d'une croix rouge, explose dès la 3è minute. Alan Shearer, d'une tête plongeante, vient d'ouvrir le score et envoie virtuellement les siens en finale. Mais après tout, c'est un Anglais, Gary Lineker, qui le dit: l'Allemagne gagne toujours à la fin. Elle égalise d'abord au quart d'heure et attend patiemment les tirs au but, même si la prolongation n'est pas avare en occasions. La séance est brillante: les 10 premiers sont réussis. Gareth Southgate, l'actuel sélectionneur, s'avance alors et...rate! Comme lors d'un match décisif avec son club Crystal Palace 4 ans plus tôt. Entre les deux, il n'avait plus osé tenter sa chance. Il ne le fera plus ensuite. Möller a transformé l'aubaine et envoyé l'Allemagne vers la finale et le titre. Depuis lors, l'Angleterre a encore perdu aux tirs au but en 2004 et 2012, chaque fois en quart de finale. Une mise au point (de pénalty) s'impose.

3. Les qualifs': "Relax, take it easy"

Bilan : 9 victoires, une défaite, première place du groupe. Buts marqués : 37 buts Buts encaissés : 6 buts ► Cette qualification a été un long fleuve presque tranquille. Si ce n'est la Moldo, rivière de Prague, qui s'est mise en travers du chemin trop évident. Les Tchèques, que l'Angleterre retrouvera à l'Euro, ont lavé l'affront du match aller en battant les Anglais 2-1. Car pour le reste, l'Angleterre a tout gagné très facilement, avec une moyenne d'environ 4 buts par match.

4. La star : Harry Kane, le buteur sans trophée

Depuis le 16 avril, Harry Kane détient un record dont il se passerait bien: il est le joueur à avoir marqué le plus de buts en Premier League sans avoir soulevé le trophée. Fidèle à Tottenham, il a à nouveau vu son équipe s'écrouler sous Mourinho alors que lui n'a jamais arrêté de marquer. Il a encore dépassé allègrement la barre des 30 buts avec son club cette saison. C'est la 5è fois de sa carrière qu'il dépasse la barre des 20 buts en une saison de Premier League. Sans compter sa vingtaine d'assists. Car l'homme, buteur racé, est capable de grands moments d'altruisme. Au fil des ans, son jeu en décrochage s'est étoffé. Sans trophée. Car Tottenham, malgré une récente finale en Champions League et encore cette année en League Cup, n'y arrive décidément pas. Et ce n'est pas sa production offensive qui doit être remis en cause. En sélection, Harry rit aussi. Enfin, au niveau de ses stats personnelles. Pour sa première apparition, il avait déjà fait trembler les filets après...79 secondes. Kane est toujours ponctuel et n'aime pas les rendez-vous manqués. Il a d'ailleurs continué sur un rythme effréné: 34 buts en 53 sélections. Meilleur buteur de la coupe du monde russe, il l'a aussi été lors des dernières qualifications pour cet Euro avec 13 buts! Bref, il est bien parti pour battre tous les records. Il a 27 ans et le festival de Kane est loin d'être terminé.

5. L’avis de l’expert : Frédéric Waseige détaille les forces et faiblesses anglaises

Commentateur sur VOO Sport de la Premier League, Fred Waseige constate lui aussi le rajeunissement spectaculaire de l'équipe de Southgate. Son oeil aiguisé nous en dit plus. Fred, quelle est la principale évolution depuis la 4è place de la coupe du monde 2018? Dans le jeu, il n'y en a pas. C'est toujours le même style de foot. Notamment basé sur les phases arrêtées. Le changement se situe surtout dans le fait que beaucoup d'équipes sont représentées dans la sélection, ça vient de partout, alors qu'avant Southgate préférait soigner la complémentarité acquise en clubs. Ici, il a choisi la qualité individuelle. Il y a plus de variétés. Il faut voir en terme de complémentarité ce qu'il aura le temps de mettre en place. Il y a aura un gros travail à réaliser en terme de vécu commun. Car dans la sélection initiale des 33 joueurs, il y en avait 18 avec moins de 10 sélections. Mais attentin il y a malgré tout de l'expérience. Une expérience "étrangère" acquise grâce aux nombreux coachs de haut niveau qui les entrainent en Premier League. Ou grâce aussi aux jeunes anglais qui n'hésitent plus à quitter l'Angleterre pour découvrir d'autres championnats. Justement ne sont-ils quand même pas trop jeunes pour viser le titre? Oui sans doute. Je dirais plutôt que c'est trop tôt car il n'y a pas assez de vécu ensemble. Puis il y a toujours le problème de gardien. Pickford peut être génial dans un bon jour mais le problème c'est qu'on ne sait pas quand il sera dans un bon jour. Faudra voir aussi la défense car Maguire était blessé en fin de saison. A côté de lui, Stones est moins bon que quand il est associé à Dias à Manchester City. Par contre, la qualité au poste d'arrière droit est hallucinante. Quand on voit la finale de champions league jouée par Reece James, on se dit qu'il a gagné son match contre Walker, en face. Donc pas forcément d'accord avec Roberto Martinez qui dit que l'Angleterre est favorite, entre autres parce qu'elle pourrait jouer presque tous ses matchs à domicile... Moi je ne suis pas certain que cela changera beaucoup de choses pour l'Angleterre. Je pense plutôt que la question est de savoir qui arrivera cramé à l'Euro? Par exemple beaucoup de jeunes Anglais jouaient encore la finale de la Champions League. Seront-ils "retapés"? Jusqu'à preuve du contraire, l'Angleterre reste la championne du monde des amicaux. Ils peuvent le faire, mais j'ai l'impression qu'il manque toujours un petit truc à la fin. Quelle est finalement leur plus grande force? Kane. Cela reste Harry Kane. C'est un buteur hors-norme. Et les phases arrêtées. Ward-Prowse est le meilleur tireur de coup-franc direct du monde. Et sur les phases "indirectes", ils ont également un choix de luxe. Donc Southgate continuera de se baser sur les phases arrêtées pour gagner des matchs. C'était déjà leur force en 2018....

6. Le groupe D: attention danger !

Une Croatie certes vieillissante mais toujours en vie, un voisin écossais toujours prêt pour le combat et une République tchèque qui a battu l'Angleterre lors de la campagne de qualification: aucun match ne sera simple pour les jeunes anglais. Mais honnêtement, on les voit mal trébucher sur chaque marche et prendre moins de 3 points dans ce groupe. Bref, l'Angleterre reste la favorite de ce groupe et avec 2 maatchs à domicile, devrait s'en sortir. Même en souffrant. ► ► Chances de survie : 80%

7. Les chances de victoire : vrai favori ou bel outsider ?

"Sans hésitation, l'Angleterre". C'est la réponse de Roberto Martinez à la question du grand favori de l'Euro. Pour lui, l'avantage de jouer peut-être 6 matchs à domicile est prépondérant. Et comme l'Angleterre, déjà demi-finaliste de la dernière coupe du monde, possède un riche effectif, on peut comprendre sa réflexion. Mais l'Angleterre est jeune. Très jeune. Mais l'Angleterre coince souvent dans les grandes compétitions. Une seule coupe du monde (1966), jamais une finale à l'Euro, cela fait un peut désordre pour le pays berceau du foot. Bref, de quoi alimenter pendant quelques semaines les conversations chez les bookmakers. ✶ Etoiles de favori : 7/10

