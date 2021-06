Road to Euro 7/24 : La Slovaquie, cette grande amie de Michel Platini

Plus que quelques jours avant le début de l’Euro 2021 ! Pour planter le décor, la RTBF vous proposera chaque jour la présentation d’une équipe qualifiée pour la compétition. Quel a été son parcours en qualifications ? Son histoire avec l’Euro ? Sa star ? Ses chances d’aller au bout ? Vous saurez tout, c’est parti pour notre Road to Euro.

S'il y a bien une nation à qui l'élargissement de l'Euro à 24 nations a profité, c'est la Slovaquie. Jamais qualifiée depuis qu'elle a pris ses distances avec la Tchéquie, la Narodny Tim (équipe nationale dans le vocable local) s'est qualifiée pour sa deuxième phase finale consécutive et peut remercier le décideur européen qui a fait le forcing pour l'éclosion de ce format élargi . Doté d'un secteur défensif solide ( Milan Skriniar , Martin Dubravka , Stanislav Lobotka entre autres esthètes), la Slovaquie est toujours à la recherche d'un successeur à Robert Vittek , homme de la Coupe du monde 2010 et terreur éphémère des défenses mondiales. Aujourd'hui, aucun avant slovaque ne ferait tressaillir les meilleures défenses d'Europe au premier regard, mais le jusqu'au-boutisme de cette formation accrocheuse pourrait surprendre.

Le souvenir qui fâche : Le passage à 24 équipes et l'apparition de huitièmes de finale profite à la Slovaquie qui, fort heureuse, terminent parmi les meilleurs troisièmes et s'en va défier l'Allemagne pour un match de gala face aux champions du monde en titre. Bim, bam, boum, elle se fait plier en trois par des Allemands en mission et peut plier bagages .

► Dans un groupe assez ouvert où l'on retrouve le Pays de Galles (tiens donc) mais aussi la Croatie (entre temps devenue finaliste de la Coupe du monde 2018), la Slovaquie échoue à une troisième place logique qui lui offre un statut de barragiste. L'équipe s'arrache et bat l' Irlande aux tirs au but dans la demi-finale des barrages, avant de défier l' Irlande du Nord pour une place à l'Euro. Michal Duris sera le héros de la nation en qualifiant son équipe lors de la prolongation . Cette victoire obtenue au mois de novembre 2020 place donc la Slovaquie comme dernière qualifiée pour cet Euro, en compagnie de la Macédoine du Nord, de la Hongrie et de l'Ecosse. Une deuxième participation décrochée depuis le passage à 24 équipes, on dit merci qui ? Merci Platini Michel.

Il a 26 ans et s'est installé au coeur de la défense de l'Inter Milan pour la quatrième saison consécutive. Milan Skriniar est tout autant du genre colosse que molosse. Double vainqueur du trophée de meilleur joueur slovaque de l'année, il a tout du défenseur moderne : à la fois très dur sur l'homme, doté d'une pointe de vitesse remarquable et d'un sens de l'anticipation aiguisé, c'est un incontournable de la défense d' Antonio Conte . Encore remplaçant de l'autre défenseur star, Martin Skrtel, lors de l'Euro 2016, il s'apprête à disputer son premier grand tournoi international dans la peau d'un titulaire. Mieux, d'un étendard.

Lukas Vrablik est un journaliste slovaque. Correspondant occasionnel pour des grands médias européens, il est l'un des témoins de l'évolution de la sélection slovaque ces dernières années.

"L’atmosphère n’est pas aussi optimiste qu’avant l’Euro 2016. A l’époque, les supporters avaient un vrai lien avec l’équipe, car elle avait été bâtie sur plusieurs années et Jan Kozak, le sélectionneur, faisait du bon travail. Aujourd’hui, les générations changent très vite et les supporters ne parviennent plus à se familiariser avec leur équipe. Il y a l’espoir que les choses changent, et ça passera par un bon tournoi. Il y a eu un vent d’optimisme après les victoires contre l’Irlande et l’Irlande du Nord, mais il y a eu aussi des résultats médiocres comme ces deux partages contre Chypre et Malte. C’est un peu une relation d’amour-haine que les Slovaques entretiennent avec leur équipe."

"La superstar de l’équipe, c’est Marek Hamsik. Il est le capitaine et le leader charismatique, mais il est aussi irremplaçable sur le terrain vu ses qualités dans le coeur du jeu. Sans lui, toute l’équipe a l’air perdue. C’est le seul joueur de classe mondiale que la Slovaquie ait connu durant des années. Skriniar est le nouveau leader et on espère qu’il pourra organiser la défense car elle a beaucoup bougé ces derniers temps. Le coeur de l’équipe, c’est le duo Skriniar - Hamsik et on construit autour de cela."

"Le pays entretient une rivalité saine avec la République tchèque. Il y a trente ans, les deux entités étaient encore ensemble sous la bannière de la Tchécoslovaquie. Bien sûr, on se taquine et on se chambre mais c’est une relation de grand frère - petit frère. Notre vrai rival au sens premier du terme, c’est la Hongrie. Il y a eu des différends politiques ces dernières années entre les deux nations. Ca signifiait énormément pour nous d’avoir battu la Hongrie lors des European Qualifiers." "La Slovaquie est toujours meilleure lorsqu’elle ne doit pas faire le jeu. L’équipe joue beaucoup sur la contre-attaque en laissant Hamsik être le chef d’orchestre."