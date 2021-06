Road to Euro 5/24 : La Suède vise maximum les quarts selon Pär Zetterberg

Plus que quelques jours avant le début de l’Euro 2021 ! Pour planter le décor, la RTBF vous proposera chaque jour la présentation d’une équipe qualifiée pour la compétition. Quel a été son parcours en qualifications ? Son histoire avec l’Euro ? Sa star ? Ses chances d’aller au bout ? Vous saurez tout, c’est parti pour notre Road to Euro.

1. Présentation

Depuis 2000, la Suède est devenue une habituée des grandes compétitions. Présente en 2002 en Corée et au Japon, elle était aussi de l’aventure en 2006 en Allemagne et en 2018 en Russie. Les Suédois restent par ailleurs sur 3 qualifications de suite pour l’Euro. Une équipe de tradition mais sans véritable exploit à épingler à l’exception d’une demi-finale en 1992.

2. L’histoire à l’Euro :

Nombre de participations : 7/16 Victoires : aucune Finales : aucune Dernière participation : 2016 (éliminée au premier tour) Le brillant passé : Nous sommes en 1992. La Suède organise l’Euro. Elle partage d’emblée face à la France. Un signe qu’il faudra compter sur les Suédois prophètes chez eux. Ensuite ils battent le voisin danois avant de triompher de l’Angleterre. Les Anglais sont éliminés, et les Suédois filent en demi. Là, ils échoueront face à l’Allemagne. Mais les Suédois ont griffé leur Euro d’une fort belle manière. Le souvenir qui fâche : Lors de l’Euro 2004 organisé au Portugal, la Suède émerge d’un groupe constitué par ailleurs du Danemark, de la Bulgarie et de l’Italie. Contre toute attente, les Italiens sont éliminés au profit des Danois et des Suédois (qui termineront premiers du groupe). En quart de finale, les équipiers de Zlatan Ibrahimovic, nourrissent de belles ambitions face aux Pays-Bas. Mais ils échoueront aux tirs au but.

3. Les qualifs':

Bilan : 21 sur 30, 6 victoires, 3 nuls et une défaite. Buts marqués : 23 Buts encaissés : 9 ►La Suède était en balance avec la Norvège pour aller chercher la 2e place qualificative derrière l'Espagne. Elle termine avec 4 points de plus que les Norvégiens. Parcours plus facile que prévu donc pour les équipiers de Haaland.

4. La star : Dejan Kulusevski

Il n’a que 21 ans et pourtant, en l’absence du King, Ibrahimovic, il se doit de déjà incarner les espoirs de la Suède. Quelle pression pour le jeune milieu de terrain offensif de la Juventus dont la cote est, pour l’instant, estimée à 45 millions d’Euros. Le gaucher a passé l’essentiel de sa formation en Italie (Bergame, Parme, La Juventus). Kulusevski possède la double nationalité, (macédonienne et suédoise). Il compte même quelques sélections pour le compte de la Macédoine. C’était en équipe de jeune. Mais le natif de Stockholm a finalement opté pour la Suède au moment de trancher définitivement. Il sort d’une saison réussie à Turin. En balance avec Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernadeschi et Morata pour une place dans le compartiment offensif, il a reçu 56% du temps de jeu. Pour 4 buts et 3 passes décisives. Il sera l’élément fort de la Suède aux côtés d’Isak et de Forsberg. A trois, ils tenteront de sortir de l’ombre d’Ibra. Qui ne sera pas là mais dont on parle beaucoup. La marque des tout grands. Le noyau complet : Gardiens : Johnsson (Copenhague), Nordfeldt (Gençlerbirliği SK), Olsen (Everton, Rome) Défenseurs : Krafth (Newcastle), Lindelöf (Manchester United), Danielson (DL Pro), Martin Olsson (Helsingborgs IF), Augustinsson (Werder Brême), Jansson (Brentford), Helander (Glasgow Rangers), Lustig (AIK Solna), Granqvist (Helsingborgs IF) Milieux : Forsberg (RB Leipzig), Sema (Watford), Claesson (Krasnodar), Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK Fotboll), Ekdal (Sampdoria), Olsson (Krasnodar), Cajuste (FC Midtjylland), Svanberg (Bologne), Svensson (Seattle) Attaquants : Isak (Real Sociedad), Quaison (Mayence), Jordan Larsson (Spartak Moscou)

5. L’avis de l’expert : Pär Zetterberg : "heureux si on va en 1/4"

L’ancien joueur du Sporting d’Anderlecht estime qu’en l’absence de Zlatan Ibrahimovic, la force de la Suède résidera dans son collectif. "En l’absence de Zlatan, la Suède devra se reposer sur l’équipe au sens large. L’équipe de Suède ne gagnera jamais grâce à un seul joueur. Elle ne peut rêver aller loin que si l’équipe dans son ensemble. Mais bon on a quand même l’une ou l’autre individualité. Forsberg joue à Leipzig, une équipe qui s’est classée 2e ou 3e en Bundesliga. Lindelöf joue à Manchester United. On a des joueurs. Mais rien de comparable à Zlatan. Je veux dire par-là qu’une équipe à le droit de passer à côté de son sujet. Mais dans ces cas-là, tu dois avoir des joueurs capables de faire la différence. Et nous n’avons plus ce type de joueur. Voilà pourquoi, s’ils vont en 1/4 ils réussiront au-delà de mes espérances. J’en reviens à Zlatan. Il est revenu et en peu de temps il a donné 3 assists. A 40 ans il fait encore la différence dans le Calcio. Il manquerait à n’importe quelle équipe. Et surtout à la Suède qui n’a plus ce type de joueur. Son absence me fait mal."

6. Le groupe :

► ► Chances de survie : 45% La Suède est dans le Groupe E avec l’Espagne, la Pologne et la Slovaquie. L’Espagne qui l’a battue en qualification (0-3) est clairement le favori. La 2e place devrait se jouer entre la Suède et la Pologne de Lewandoswki. Pas évident.

7. Les chances de victoire : ✶

✶ Etoiles de favori : 1/10 Quasiment aucune. Et pourtant les Suédois renseignent pas mal de stars. On ne parle plus ici d’Ibra. Isak, l’attaquant de la Sociedad, Forsberg, Kulusevki (Juventus) ou encore Lindelöf sont les tauliers d’une équipe qui peut ambitionner les ¼. Maximum.

