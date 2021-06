Road to Euro 3/24 : Le Portugal, qui pour épauler Ronaldo ?

Plus que quelques jours avant le début de l’Euro 2021 ! Pour planter le décor, la RTBF vous proposera chaque jour la présentation d’une équipe qualifiée pour la compétition. Quel a été son parcours en qualifications ? Son histoire avec l’Euro ? Sa star ? Ses chances d’aller au bout ? Vous saurez tout, c’est parti pour notre Road to Euro.

Hormis cela, l’équipe semble plus forte qu’en 2016. Même si Cristiano Ronaldo est vieillissant, il n’en demeure pas moins une machine à marquer hors du commun. Derrière le guide CR7, certains joueurs ont atteint la plénitude : Bruno Fernandes, Bernardo Silva ou encore Renato Sanches . D’autres ont explosé cette saison comme André Silva ou Ruben Dias . A ceux-là, on peut rajouter des valeurs sûres comme les vétérans Pepe , Fonte, Moutinho ou encore le fantasque Cancelo . De belles raisons d’y croire, sachant que certains pourraient profiter de l’Euro pour être consacrés définitivement comme Joao Felix ou tout simplement éclore comme le latéral Nuno Mendes …

Nombre de participations : 7

Victoires : 1

Finales : 2

Dernière participation : 2016

Le brillant passé : Les générations dorées se sont succédé glanant de nombreux titres chez les jeunes mais ne confirmant jamais une fois passé chez les adultes. "Presque" est le terme qui résume le mieux la relation entre le Portugal et l’Euro (deux 1/4 de finale, deux 1/2 finale et une finale perdue) jusqu’à 2016. Et cette victoire aussi surprenante que soufferte en prolongations face à l’équipe de France. Un succès qui s’est forgé sans le concours de sa méga star, Cristiano Ronaldo sorti sur blessure après moins d’une demi-heure de jeu. Ce jour-là, le leader technique s’est transformé en gourou charismatique le long de la touche. CR7 a poussé son équipe à remporter son unique trophée grâce à un but d’Eder, l’antihéros par excellence. Un attaquant timide et peu connu du grand public. Ce long format de 1m90 n’avait pas marqué le moindre but en phase de qualification et sortait d’une saison assez décevante. Mais ce 10 juillet 2016, le jour de gloire d’Eder était enfin arrivé ou l’histoire d’un modeste remplaçant qui a rendu le Stade de France muet.

Le souvenir qui fâche :

Le bug de l’an 2000, quatre ans plus tard. Pourtant tout est réuni cette année-là. Porto gagne la Ligue des Champions et le Portugal, qui organise le tournoi, espère secrètement le remporter. La Fédération s’est donné les moyens de ses ambitions : Des stades neufs, un entraîneur (Luis Felipe Scolari) champion du monde et une kyrielle de talents : Rui Costa, Figo, Deco, Pauleta, Nuno Gomes ou encore un tout jeune Cristiano Ronaldo…

Un entraîneur d’expérience, des joueurs de classe et un public fanatique, cela aurait dû suffire pour briser la malédiction du "toujours placé mais jamais vainqueur". La Selecao das Quina, qui débute son tournoi par une défaite contre la Grèce, croit avoir fait le plus dur en se hissant en finale après avoir écarté l’Angleterre au terme d’un match mémorable (tir au but repoussé par le gardien Ricardo qui avait enlevé ses gants… Le même Ricardo transforme ensuite le tir au but victorieux) et les Pays-Bas. La finale face à la modeste et défensive équipe de Grèce ne devait être qu’une formalité… Sauf que l’enjeu a tué le jeu. Les Héllènes qui avaient sorti la France et la République tchèque confirment leur statut de "giant killer" et s’imposent à la surprise générale 0-1.