Road to Euro 22/24 : La Russie rêve de redéployer ses ailes

Plus que quelques jours avant le début de l’Euro 2021 ! Pour planter le décor, la RTBF vous proposera chaque jour la présentation d’une équipe qualifiée pour la compétition. Quel a été son parcours en qualifications ? Son histoire avec l’Euro ? Sa star ? Ses chances d’aller au bout ? Vous saurez tout, c’est parti pour notre Road to Euro.

1. La Sbornaya à la conquête de l'Europe

Son blason incarne à lui-seul ses rêves de (re)conquête : l'aigle bicéphale rappelle celui de l'ancien empire, un oeil tourné vers l'Europe, l'autre vers l'Asie. Et la couleur rouge symbolise la Grande Russie qui naguère s'opposait à la Petite Russie (l'Ukraine) et la Russie blanche (la Biélorussie). Plus grand pays au monde (6.600 km d'ouest en est, 3.000 km du nord au sud), 9è état le plus peuplé de la planète, la Russie a l'habitude de voir les choses en grand et, dans les compétitions sportives également, de placer la barre à l'échelon le plus élevé. Mais si elle constitue une référence absolue en hockey sur glace, en basket-ball, ou dans des sports individuels comme la gymnastique ou l'haltérophilie, elle peine à asseoir sa suprématie en football. Sa victoire de 1960 remonte à l'époque où elle était incluse dans la grande URSS. Quant à sa demi-finale de 2008, elle constitue une exception dans des phases finales d'Euro pour lesquelles elle a autant l'habitude de se qualifier...que d'y succomber dès le 1er tour. Après une Coupe du Monde 2018 réussie à domicile, la Russie aura à coeur de confirmer loin de ses terres. Mais la concurrence est rude...

2. L’histoire à l’Euro : une demi-finale historique et des éliminations à répétition

Nombre de participations : 6/16 Victoires : 0 Finales : 0 Dernière participation : 2016 (élimination au 1er tour) Le brillant passé : L'heure de gloire de la Russie est à chercher du côté de la Suisse et de l'Autriche en 2008. Meurtrie par sa non-qualification pour la Coupe du Monde 2006, la Russie tourne le dos à ses entraîneurs nationaux et offre un pont d'or à Guus Hiddinck, sorti d'expériences probantes à la tête des sélections néerlandaise, sud-coréenne et australienne. La Russie entame le tournoi en pleine confiance, d'autant que son club-phare du moment, le Zenit Saint-Pétersbourg, vient de remporter la première coupe d'Europe de son histoire (coupe de l'UEFA). Guus Hiddinck en reprend des joueurs comme Malafeev, Anyukov, Shirakov, Zyryanov et la star Andreï Arshavin, qui s'apprête à irradier le tournoi de sa classe. Après une défaite inaugurale contre l'Espagne, puis deux succès contre la Grèce (tenante du titre) et la Suède, la Russie accède pour la première fois aux 1/4 de finales. Elle y signe son match-référence face à une flamboyante équipe des Pays-Bas, qui vient pourtant de battre les deux finalistes de la dernière Coupe du Monde : l'Italie et la France. Portée par un duo Pavlyuchenko-Arshavin des grands soirs, la Russie s'en sort en prolongation (3-1). Face à sa patrie d'origine, Guus Hiddinck boit du petit lait. Mais l'épopée russe s'arrête malheureusement au stade des 1/2 finales. Les retrouvailles avec une Espagne intenable (et future vainqueur du tournoi) tournent court et la Sbornaya s'incline 3-0. Avec en poche l'étiquette de révélation du tournoi. Le souvenir qui fâche : Depuis qu'elle est indépendante et reconnue par l'UEFA (juillet 1992, dans la foulée d'un Euro où l'on parle encore de CEI, communauté de 12 états indépendants issus de l'ancienne URSS), la Russie a participé à toutes les phases finales des Euros, sauf... en 2000. Sa non-qualification constitue probablement l'un des plus grands échecs, pour ne pas dire l'un des pires traumatismes de sa jeune histoire footballistique. Le soir du dernier match de qualification, elle a en effet besoin d'une victoire face au voisin ukrainien. Tout autre résultat combiné à une victoire de la France contre l'Islande la condamnerait à une...3è place finale, synonyme d'élimination. Valeri Karpin, sur coup franc, croit faire le plus difficile à un quart d'heure du terme, mais c'est sans compter sur le futur ballon d'or du Milan AC, Andrei Shevchenko, qui égalise à la...88è, et condamne la Russie puisque, dans le même temps, la France s'impose péniblement face à l'Islande (3-2).

3. Les qualifs': Deuxième derrière...l'inaccessible Belgique

Bilan : 24 points sur 30, 8 victoires, 2 défaites, 0 partage Buts marqués : 33 (4è attaque des éliminatoires, derrière Belgique (40), Italie (37) et Angleterre (37), avec deux matchs de moins pour cette dernière) Buts encaissés : 8 (17è défense des éliminatoires) ► Pas de chance pour la Russie, versée dans le groupe de sa bête noire... la Belgique ! Depuis qu'elle est indépendante, la grande Russie n'a, en effet, jamais réussi à battre la petite Belgique, que ce soit en amical (personne n'a oublié l'épique 0-2 de Voronezh en 2010), en match officiel ou même carrément en tournoi (défaite 3-2 en 2002, défaite 1-0 en 2014). Caramba, donc, pour la Sbornaya, qui a tout gagné dans ces éliminatoires (avec quelques cartons au passage comme un 0-4 au Kazakhstan, un 4-0 contre l'Ecosse, un 0-5 à Chypre ou un 9-0 contre Saint-Marin), sauf... ses deux matchs-clés contre la Belgique. Une défaite inaugurale à Bruxelles d'abord (3-1), puis une autre (1-4), plus humiliante, en fin de campagne dans la "soucoupe volante" de Saint-Pétersbourg... Offensivement, la Russie a assuré et rassuré (9 buts pour Dzyuba, 5 pour Cheryshev, plus...11 autres buteurs différents), mais dans les matchs au sommet, elle ne semble pas apte à tenir la distance...

4. La star : Aleksandr Golovin, artiste en cristal à la volonté de fer

A côté du redoutable buteur Artem Dzyuba, la mascotte au physique de déménageur, du moteur de l'équipe valencien Denis Cheryshev ou de la valeur montante de l'Atalanta Bergame Aleksey Miranchuk, la Russie dispose en ses rangs d'un véritable leader technique, qui, malgré ses 24 ans, semble déjà avoir vécu 1.000 vies. Originaire du sud de la Sibérie, à un jet de pierre des steppes mongoles et kazakhs, Aleksandr Golovin est le genre de joueur au destin atypique. Sélectionné en équipe nationale par Fabio Capello, alors qu'il n'a même pas encore goûté aux joies de la titularisation avec le CSKA Moscou, Golovin y fait rapidement son trou. Il impose sa technique en mouvement, la finesse de son toucher de balle dans une équipe qui, depuis la retraite d'Andreï Arshavin et l'éclosion sans cesse différée de Alan Dzagoev manque cruellement d'artistes. A 20 ans seulement, Golovin dispute l'Euro 2016 puis, deux ans plus tard, la Coupe du Monde 2018, où ses prestations individuelles permettent à la Russie de s'en sortir avec les honneurs. Dans la foulée du Mondial, Golovin signe à Monaco et c'est là que débute la galère. Blessure à la cheville dès les premiers entraînements, club à la dérive, changements de coach en pagaille, nouvelle blessure cette saison qui le tient écarté des terrains de septembre à décembre. C'est grâce à sa mentalité conquérante que Golovin réussit à franchir les écueils et résister au piège de l'adaptation. Débarrassé (provisoirement ?) de ses soucis musculaires et revenu en forme au meilleur moment, il pourrait bien être l'une des armes maîtresses de la Sbornaya... La présélection russe Gardiens: Yuri Dyupin (Rubin Kazan/Rus), Andrey Lunev (Zenit/Rus), Matvey Safonov (Krasnodar/Rus), Anton Shunin (Dynamo Moscou/Rus) Défenseurs: Gueorgui Dzhikiya (Spartak Moscou/Rus), Igor Diveev (CSKA Moscou/Rus), Mario Fernandes (CSKA Moscou/Rus), Roman Yevgenyev (Dynamo Moscou/Rus), Yuri Zhirkov (Zenit/Rus), Vyacheslav Karavayev (Zenit/Rus), Fyodor Kudryashov (Antalyaspor/Tur), Ilya Samoshnikov (Rubin Kazan/Rus), Andrey Semenov (Akhmat Grozny/Rus) Milieux: Dmitry Barinov (Lokomotiv Moscou/Rus), Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moscou/Rus), Maksim Mukhin (Lokomotiv Moscou/Rus), Aleksandr Golovin (AS Monaco/Fra), Arsen Zakharyan (Dynamo Moscou/Rus), Daniil Fomin (Dynamo Moscou/Rus), Roman Zobnin (Spartak Moscou/Rus), Aleksey Ionov (Krasnodar/Rus), Daler Kuzyaev (Zenit/Rus), Andrey Mostovoy (Zenit/Rus), Magomed Ozdoev (Zenit/Rus), Denis Makarov (Rubin Kazan/Rus), Aleksey Miranchuk (Atalanta/Ita), Denis Cheryshev (Valence/Esp) Attaquants: Artem Dzyuba (Zenit/Rus), Anton Zabolotny (Sotchi/Rus), Aleksandr Sobolev (Spartak Moscou/Rus)

5. L’avis de l’expert : Antoine Jarrige, journaliste pour Footballski.fr

- Quelles sont les attentes de la Russie, 3 ans après avoir organisé la Coupe du Monde et avoir atteint les 1/4 de finales ? - ça va être un Euro un peu particulier parce que ce sera le premier grand tournoi sans Akinfeev, le gardien de but, et Ignasevitch, le défenseur central, qui ont tous deux pris leur retraite internationale... ça va être un vrai challenge pour la Russie et le coach Cherchesov, qui a sorti une sélection qui tranche avec ce qu'on avait pu avoir en 2018. Il y a pas mal de changements. Après, la Russie est dans un groupe qui est loin d'être évident avec la Belgique et le Danemark notamment. Du coup, je pense que la Russie va plutôt viser la 3è place et essayer de passer parmi les meilleurs 3è, même si cela va être difficile... Finir dans les deux premiers me semble un peu compliqué, au vu des derniers résultats de la Russie (défaite en Slovaquie notamment, le 31 mars dernier). - En Russie, on estime que ne pas atteindre les 1/4 de finales serait un échec, vu qu'il s'agirait d'un résultat moindre qu'en 2018. La pression est grande, du coup ? - La Coupe du Monde, c'était vraiment un contexte particulier. Il y avait la ferveur de jouer à domicile un groupe qui était davantage à la portée de Russes. Ici, le groupe promet d'être assez compétitif, pour une équipe qui incarne la grande problématique du foot russe, à savoir que la quasi-totalité des joueurs évolue dans le championnat domestique. L'avantage est qu'il se connaissent bien, l'inconvénient est qu'ils manquent de compétitivité, comme peuvent la connaître Miranchuk (Atalanta) en Italie ou Cheryshev (Valence) en Espagne. Il y a des Russes expatriés dans d'autres championnats, mais très peu. Ils sont cantonnés dans leur championnat, et pour progresser c'est compliqué. C'est pour cela qu'on a toujours un peu de mal à juger la Russie. On a toujours des attentes, parce que c'est vrai que le Zenit survole toujours son championnat et parvient parfois à signer quelques résultats en Europe, mais globalement c'est toujours assez difficile de situer la Russie. De ce que j'ai pu voir des derniers matchs, et compte tenu des adversaires prévus à l'Euro, cela ne s'annonce pas facile... - Les rares Russes expatriés sont justement les joueurs-clés de l'entrejeu. La clé de la réussite reposera donc sur leurs épaules ? - C'est sûr qu'ils vont beaucoup miser sur Miranchuk, Golovin et Cheryshev. Il y a aussi le défenseur Kudryashov, même s'il ne joue qu'en Turquie, à Antalya, ce qui n'est pas non plus exceptionnel. Il n'est même pas certain, d'ailleurs, qu'il soit titulaire. Pour le reste, ce sont des joueurs qui évoluent en Premier Liga. Et malheureusement, le niveau y décline d'année en année. Les performances européennes de ces dernières années sont catastrophiques. Il y a donc peu de matchs disputés par les joueurs russes face aux grosses cylindrées européennes. Donc, en ce moment, c'est un peu compliqué au niveau progression en Russie... - Vous ne semblez pas très optimiste. Si ça ne marche pas dans ce tournoi, faudra-t-il quand même compter sur la Russie à l'avenir, ou va-t-on vers une forme de traversée du désert ? - Je pense que la Russie dispose de jeunes joueurs qui promettent d'être vraiment intéressants dans les années à venir. Je pense notamment à Arsen Zakharyan, du Dynamo Moscou, qui n'a que 17 ans, est devenu titulaire dans son club et livre vraiment de très gros matchs. Daniil Fomin, également du Dynamo Moscou, est aussi un joueur à suivre. Maxim Mukhin, du Lokomotiv, n'a que 19 ans. Donc, Cherchesov a clairement rajeuni son effectif. Smolov (31 ans) et le gardien Guilherme (35 ans) ont, à l'inverse, été écarté. Seul le pilier Yuri Zhirkov (37 ans, 102 sélections) fait exception à la règle et échappe à la cure de jouvence. Ici, Cherchesov a pris comme base de travail l'équipe qui avait disputé l'Euro U21. Certes, la Russie n'était pas parvenue à sortir des groupes, mais cela faisait longtemps qu'elle n'y était plus allée... Tout cela me fait dire qu'il y a une jeune génération qui promet d'être assez intéressante, avec également le jeune gardien Matvey Safonov, de Krasnodar. Maintenant, la question sera de voir si ces jeunes promesses restent en Russie ou partent à l'étranger pour y gagner en expérience. Ce sera le grand challenge des années à venir. Actuellement, ces jeunes n'ont aucune expérience du haut niveau international, donc débarquer soudainement à l'Euro peut s'avérer compliqué, mais on peut toujours avoir des surprises. S'il reçoit un peu de temps de jeu, Zakharyan pourra être intéressant à observer dans des rencontres de l'Euro. - La Russie entame son tournoi par la Belgique, qu'elle n'a...jamais battue depuis qu'elle est indépendante. J'imagine qu'elle est remontée comme jamais. - Oui, ça s'annonce chaud ! Premier match, en plus à Saint-Pétersbourg, en plus avec pas mal de public. La Russie voudra absolument commencer sur une bonne note. Contre la Belgique, ça ne s'annonce pas simple. Mais sur un match, tout peut arriver. Même si les derniers résultats en qualif Coupe du Monde sont peu encourageants : défaite en Slovaquie, victoire contre le Slovénie et victoire très très difficile à Malte. On va voir ce que vont donner les amicaux contre la Pologne et la Bulgarie. Mais contre une grosse cylindrée européenne, ça risque d'être assez complexe quand même. - Votre pronostic pour la Russie ? - Pour moi, la Russie peut atteindre l'une des meilleures 3è places (ndlr : les 4 meilleurs 3è passent les groupes). Après, ça va être compliqué puisque les 3è prennent d'office un gros en 1/8è de finales. Donc, si la Russie parvient à sortir de son groupe, je pense que ce ne sera déjà pas trop mal. Au niveau individuel, s'il reçoit du temps de jeu, Zakharyan peut clairement devenir l'une des révélations de l'Euro. Même Andrei Mostovoi (Zenit) qui est jeune et a livré une bonne saison, peut le devenir également. Et puis, en attaque, outre l'incontournable Dzyuba, il y a Alexander Sobolev, du Spartak, qui sort d'une bonne saison (14 buts et 5 assists en 22 matchs) et peut être à surveiller du côté russe.

6. Le groupe : une lutte serrée pour la 2è place derrière l'épouvantail belge

A croire qu'un mauvais sort lui a été lancé... La Russie retrouve, une fois encore, sur son chemin une Belgique qui lui colle aux basques avec le même acharnement que le sparadrap sur le doigt du capitaine Haddock. 7 matchs entre les deux nations. 5 victoires belges, deux partages. Pour reprendre une autre comparaison bédéiste, voir débarquer les Diables Rouges revient quasiment, pour les Russes, à se mettre dans la peau de Romains soudainement confrontés à Astérix et Obélix... Comme toutes les autres fois, les Russes jurent que, cette fois, l'adversaire ne passera plus. Mais plus réalistement, il sait que sa qualification passera surtout par un bon résultat face au Danemark, sans doute le rival le plus direct pour la 2è place. Comme bon nombre d'autres nations qualifiées, la Russie aura l'avantage du terrain, du moins pour ses deux premiers matchs : le 12 juin face à la Belgique, puis le 16 contre la Finlande (dans les deux cas à Saint-Pétersbourg). Mais la 3è joute (probablement décisive) face au Danemark se déroulera, en revanche, à Copenhague, c'est-à-dire sur le terrain d'un adversaire qui aura la chance de tout jouer à domicile... ► ► Chances de survie : 70%

7. Les chances de victoire : ✶✶

La hype russe de 2008 n'a pas trouvé confirmation en 2012 et est totalement retombée 4 ans plus tard au terme d'un Euro 2016 catastrophique, ce qui a fait naître les pires craintes à l'aube d'une Coupe du Monde organisée sur son territoire. Heureusement pour elle, la Sbornaya a réussit à y faire honneur à son rang (notamment via sa victoire homérique face à l'Espagne en 1/8è de finales). Etait-elle en surrégime ? A-t-elle progressé depuis ? Peut-elle briller de la même manière loin de son territoire ? Pas sûr, car elle manque toujours de référence face aux grandes nations. On ne doute pas que la Russie réussira à s'extraire de son groupe, mais à quoi peut-elle prétendre ensuite ? Tout dépendra bien sûr du tableau et de la forme du moment... Une chose est sûre (et pourrait jouer à son avantage), elle s'alignera avec moins de pression que trois ans plus tôt, sous les yeux de Vladimir Poutine... ✶ Etoiles de favori : 4/10

