Road to Euro 20/24 : La Turquie, la génération dorée veut marquer les esprits

Plus que quelques jours avant le début de l’Euro 2021 ! Pour planter le décor, la RTBF vous proposera chaque jour la présentation d’une équipe qualifiée pour la compétition. Quel a été son parcours en qualifications ? Son histoire avec l’Euro ? Sa star ? Ses chances d’aller au bout ? Vous saurez tout, c’est parti pour notre Road to Euro.

La relève est désormais assurée par de jeunes joueurs fougueux, talentueux et affamés de succès… Une génération pas encore arrivée à maturité mais dont la progression ces derniers mois est importante : Demiral (Juventus), Kabak (Liverpool), Kökcü (Feyenoord), Yilmaz (Besiktas), Söyüncü (Leicester), Ünder (Leicester), Yazici, Celik (Losc), Dervisoglu (Galatasaray) Des pépites pas encore arrivées à maturité mais qui se bonifient au contact des cadres que sont les expérimentés Boruk Yilmaz (Losc) et Hakan Çalhanoğlu (Ac Milan) Tout ce beau monde mené à la baguette par le sélectionneur Şenol Güneş .

Longtemps le football turc a vécu des souvenirs de son âge d’or, la 3e place du Mondial 2002 et la demi-finale de l’Euro 2008 en sont les exemples les plus marquants et inspirants. Mais c’est bien connu, la nostalgie est un doux piège dont il faut sortir au plus vite… Et, la Turquie a mis près de 10 ans pour reconstruire une équipe.

Le brillant passé : Demi-finaliste en 2008. Pour le tournoi Austro-suisse, le sélectionneur Fatih Terim se passe de son attaquant légendaire Hakan Sükür , meilleur buteur de l’équipe en qualification, et de Yildiray Bastürk et Halil Altintop . Malgré tout, les Turcs vont atteindre le dernier carré grâce à une volonté de fer et une résilience hors du commun. En poule, ils battent in extremis la Suisse avec un but dans le temps additionnel, avant de récidiver face aux Tchèques. Menée 0-2, la Turquie renverse la tendance dans le dernier quart d’heure pour finalement s’imposer. En quarts contre la Croatie, la Turquie craque à la 119e avant d’égaliser deux minutes plus tard via une frappe somptueuse de Semih et, de s’imposer aux tirs au but. Elle s’inclinera en demie au terme d’un match épique contre l’Allemagne (3-2).

Dernière participation : 2016. La Turquie se retrouve dans un groupe relevé en compagnie de l’Espagne, la Croatie, et la République tchèque. Défaits d’entrée contre Croatie (0 – 1) avant d’être sèchement battus par la Roja (0 – 3), les Millis parviennent à gagner leur duel face à la République tchèque pour leur ravir la 3e place du groupe, potentiellement qualificative. Mais la sélection turque sera éliminée de l’Euro en tant que moins bonne troisième, en raison d’une différence de buts inférieure par rapport au Portugal (futur lauréat) et l’Irlande du Nord.

Les qualifications pour l’Euro 2020 ont été globalement très bien gérées du début à la fin. Après trois victoires initiales, un couac inattendu (défaite en Islande) n’est pas venu ternir une campagne tout en maîtrise et en coups d’éclat (une victoire et un partage contre la France). La Turquie termine finalement 2e de son groupe derrière les Bleus mais peut s’enorgueillir d’avoir la meilleure défense des éliminatoires avec seulement trois buts encaissés en 10 matches (ex æquo avec la Belgique).

Mahmut Tekdemir (Medipol Basaksehir), Okay Yokuslu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyali (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Besiktas), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazici (Lille), Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoglu (Milan)

Mais cette saison, un joueur sort du lot : Burak Yilmaz. Et dire que certains le disaient fini. A 35 ans, le Dogue a réalisé une saison de feu ! Avec ses 16 buts et 5 assists en Ligue 1, il est impliqué dans 30% des buts du LOSC.

Comme en attestent les chiffres, la défense semble être le secteur le plus performant. Offensivement, la source d’inspiration se nomme Hakan Calhanoğlu. Le milanais sort d’une saison pleine et sera incontestablement le maître à jouer de l’équipe. Son sens inné de la géométrie pour trouver la passe idéale ne se discute plus.

Verviétois de naissance mais turc d’origine, l’ex milieu de terrain de Charleroi et Mouscron est en quête d’un nouveau défi. Malgré trois saisons blanches, le gaucher de 29 ans, n’a pas rangé ses ambitions au placard. En attendant de rebondir, il supportera les Millis durant l’Euro et nous aide à mieux connaître l’équipe…

"C’est une génération prometteuse qui a vraiment brillé durant la phase de qualification. Au-delà, des victoires l’équipe a vraiment bien joué. Il n’y a pas une seule individualité qui sort du lot, la force de l’équipe réside dans un collectif solide et homogène. Après, si je dois sortir un nom… Je pense que Burak Yilmaz pourra être l’atout de l’équipe grâce à son expérience, son charisme et son sens du but. Il a réalisé une saison extraordinaire avec une flopée de buts et un titre de champion de Ligue 1. Donc s’il est en forme, je pense qu’il va marquer aussi durant l’Euro. D’un point de vue du style, la Turquie est une équipe redoutable qui sait attendre l’adversaire et faire très mal en contre. Un joueur comme Yazici notamment est capable d’adresser la dernière passe. J’ai bon espoir que l’équipe passe le premier tour car sa défense est excellente et solide. Et sur ce genre de tournoi, c’est souvent ce qui fait la différence.

S’il n’y a pas de blessés, je pense que l’équipe peu atteindre les 1/4 de finale voire mieux… Qui sait ?

Au pays, l’attente est énorme. Quand il s’agit de l’équipe nationale, le peuple fait bloc derrière l’équipe. Il y a beaucoup d’espoir du fait de la jeunesse et de la qualité de l’équipe. Les joueurs aussi sont très ambitieux et ne s’en cachent pas. Même s’ils restent les pieds sur terre, ils ont un objectif et feront tout pour l’atteindre.

Je pense que le match d’ouverture donnera déjà le ton. Ce ne sera pas facile pour la Turquie mais pour l’Italie non plus."