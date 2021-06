Road to Euro 17/24 : Les Pays-Bas, des Oranje sans gagne, à nouveau sanguines

Plus que quelques jours avant avant le début de l’Euro 2021 ! Pour planter le décor, la RTBF vous proposera chaque jour la présentation d’une équipe qualifiée pour la compétition. Quel a été son parcours en qualifications ? Son histoire avec l’Euro ? Sa star ? Ses chances d’aller au bout ? Vous saurez tout, c’est parti pour notre Road to Euro.

Zeven jaren. Il aura fallu attendre sept ans avant de revoir les Pays-Bas retrouver une compétition internationale majeure. La dernière fois, c'était en petite finale du mondial brésilien : les Oranje dégoupillaient une Seleçao encore étourdie par son traumatisme face aux Allemands, et s'offraient une médaille de bronze savoureuse. C'était la consécration pour la génération des Van Persie - Robben. Dans la foulée, la sélection batave a manqué ses qualifs pour l'Euro 2016 et le mondial 2018, les entraîneurs successifs ne trouvant jamais l'alchimie dans un noyau qui voguait entre une génération vieillissante, et une autre pas encore prête. Guus Hiddink, Danny Blind, Fred Grim, Dick Advocaat et Ronald Koeman se sont succédé en six ans avant que n'arrive Frank De Boer. A force de couler, le navire hollandais a touché le fond pour mieux rebondir. La sélection batave s'est reconstruite, à la hâte, car il aurait été dommage de se vivier intarissable qui fourmille entre Amsterdam, Rotterdam et Eindhoven. Puis la lumière au bout du tunnel est venue grâce à l'avènement de la Nations League, qui a replacé les Pays-Bas sur la carte du monde du foot en offrant une finale (certes perdue) face au Portugal. Un retour à l'avant-plan mérité pour les losers magnifiques que sont nos voisins du (encore plus) Plat Pays.

2. L’histoire à l’Euro :

Nombre de participations : 10/16 Victoires : Une, en 1988. Finales : Une seule, mais quelle finale. Dernière participation : 2012, avec une élimination honteuse au premier tour dans le groupe de la mort en compagnie de l'Allemagne, du Portugal et du Danemark (0 point sur 9) Le brillant passé : La coiffure de Ruud Gullit, la classe immense de Marco Van Basten, la force tranquille de Ronald Koeman, le Stade Olympique de Munich. Puis cette inoubliable vareuse qui se revend à prix d'or dans les magasins de seconde main aujourd'hui... Et le plus beau but jamais inscrit dans une finale d'Euro ? Le souvenir qui fâche : Demi-finale de l'Euro 2000. A la maison, les Pays-Bas - co-organisateurs du tournoi en compagnie de la Belgique - rêvent d'une finale au Kuip de Rotterdam. Dernier écueil avant cette finale en apothéose : l'Italie. Au terme d'un match où ils dominent leur adversaire, les Bataves héritent de deux penaltys durant la rencontre, tous les deux manqués par De Boer et Kluivert. La séance des tirs au but tourne à l'avantage de l'Italie et d'un homme : Francesco Toldo. Le gardien italien, auteur d'arrêts prodigieux, hante encore les nuits de cette génération en or des Pays-Bas. Des Pays-Bas qui ne parviennent pas à se défaire de cette étiquette de perdants magnifiques : que ce soit en Coupe du monde 1998, à l'Euro 2000 et ou à l'Euro 2004, la sélection échoue à chaque fois en demi-finale.

3. Les qualifs':

Bilan : 19 points sur 24, 6 victoires, un nul, une défaite. Buts marqués : 24 Buts encaissés : 7 ► Versés dans un groupe avec l'Allemagne, l'Irlande du Nord, la Biélorussie et l'Estonie, les Néerlandais ont connu des qualifications toutes tranquilles pour retrouver la phase finale de l'Euro. Allemands et Néerlandais ont livré deux prestations spectaculaires, donnant lieu à une victoire batave, et une autre allemande. De quoi se jauger dans des matchs à haute intensité. Idéal pour préparer une grande compétition. En feu durant ces qualifications, Gini Wijnaldum termine meilleur buteur de la sélection avec 8 buts (soit 33% des buts de son équipe sur l'ensemble de la campagne...). Memphis Depay, en embuscade, en compte 6.

4. La star : Memphis Depay, un tremplin pour le Barça ?

Il aurait été facile d'écrire des lignes sur Virgil Van Dijk, meilleur défenseur incontesté de la Premier League sur les deux dernières années écoulées. Problème : le géant de Liverpool a subi une blessure terrible au genou et il ne sera pas de l'aventure pour le tournoi. Une tuile énorme pour le sélectionneur, Frank De Boer. La tête de gondole de cette équipe, c'est Memphis Depay. Si la génération de l'Ajax demi-finaliste de la Ligue des champions a révélé plusieurs cracks (Frenkie De Jong, Mathijs De Ligt, Donny van de Beek), aucun ne s'est encore érigé comme figure de proue de la sélection. Au contraire de Memphis. La révélation de la Coupe du monde 2014 sous Louis Van Gaal a connu des saisons compliquées du côté de Manchester United. Son rebondissement improbable à l'Olympique Lyonnais l'a assis comme l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1, et comme la référence offensive des Pays-Bas. Fougueux, malin, insolent et imprévisible, son profil est apprécié au FC Barcelone, avec lequel il flirte depuis maintenant plus d'un an. Ce tournoi pourrait servir de catalyseur à son passage en Catalogne. On connaît l'amour des Blaugranas pour les joueurs bataves et, ça tombe bien, Ronald Koeman est justement le patron par là-bas.

5. L’avis de l’expert, Michael Van Vaerenbergh : "les supporters pensent qu'ils vont être champions d'Europe"

Michael Van Vaerenbergh est journaliste. Il a régulièrement commenté les Pays-Bas lors des années de disette entre 2014 et 2020. Il pointe avant tout le retour de Wout Weghorst comme la véritable bonne surprise de la sélection. "Personne ne sait pourquoi De Boer a attendu si longtemps avant de le sélectionner. Cette saison, il tourne à 25 buts toutes compétitions confondues dans un club comme Wolfsburg qui joue le haut du classement en Bundesliga. C'est un joueur qui avait percé sous John van den Brom à l'AZ Alkmaar. Il part désormais avec une longueur d'avance sur Luuk De Jong comme attaquant de pointe. Bas Dost, du FC Bruges, n'est pas sélectionné, mais c'est logique au niveau de la concurrence". Le journaliste soulève également l'absence de Noa Lang dans cette sélection. "Avec Berghuis et Depay, il y a de toute manière trop de concurrence là aussi. Et en plus, le Brugeois est blessé." L'arrivée de De Boer à la tête de la sélection des Pays-Bas n'a selon lui pas résolu tous les problèmes. "De Boer a connu des bons résultats avec l'Ajax mais depuis, il a enchaîné les échecs : à l'Inter Milan, à Crystal Palace et même à Atlanta United. Parfois, l'équipe donne l'impression qu'elle manque d'idées et de créativité." Une absence comptera plus que les autres, celle de Virgil Van Dijk. "Il va manquer énormément. Pas uniquement sur le terrain. Mais c'est aussi le leader charismatique du vestiaire. Lorsque la fédération avait voulu enrôler De Boer, elle avait sondé Van Dijk pour voir s'il y était favorable. Ca en dit long sur son rôle de capitaine." Les points forts de cette équipe sont clairs. "Frenkie De Jong. Il est en train de justifier les 75 millions d'euros que le Barça a placé sur lui. Vista, détermination, il n'a pas de défaut. Memphis et Berghuis vont également apporter beaucoup de danger depuis leurs flancs." Et les points faibles, alors ? "Je soulignerais le poste de gardien. Pour moi, Cillessen n'est pas meilleur qu'un Matz Sels, par exemple. Et les backs (Dumfries et Wijndal) laissent des boulevards dans leur dos". Ce qui n'empêchera pas les Pays-Bas de se voir comme les meilleurs d'Europe... "Les supporters bataves sont plus fous que les nôtres. Ils forment ce qu'on appelle la Oranje Legioen. C'est à chaque fois le carnaval dans les tribunes. Il y a une certaine forme d'arrogance chez les Néerlandais. Beaucoup pensent avoir inventé le football. A mon sens, ils ne figurent même pas dans le top 5 des meilleurs nations à l'amorce de cet Euro, mais ils se verraient bien soulever la Coupe..."

6. Le groupe :

Les Pays-Bas auront l'insigne honneur d'évoluer dans leur Johan Cruyff Arena pour cette phase de groupe. Un avantage non-négligeable dans cette enceinte qui fleure bon le football total. Versés dans la poule C avec l'Ukraine, la Macédoine du Nord et l'Autriche, ils doivent, sans sourciller, se projet vers les huitièmes de finale ► ► Chances de survie : 95%, sauf cataclysme, ils y seront.

7. Les chances de victoire : ✶✶✶

C'est le grand retour d'une nation historique dans une grande compétition, c'est également le premier tournoi de la génération emmenée par les Matthijs De Ligt, Frenkie De Jong, et les jeunes pousses en devenir que sont Donyell Malen ou Ryan Gravenberch. L'équipe a montré qu'elle pouvait prendre feu par moments (victoire contre l'Allemagne et l'Angleterre en 2019) et qu'elle pouvait encore passer à côté de son sujet (défaite contre la Turquie lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022). Son imprévisibilité fait toute la singularité de cette équipe, qui va devoir apprivoiser l'absence de son patron défensif pour performer dans la durée du tournoi. Si la marche semble encore un peu haute pour viser la victoire final, l'Euro 2020 doit servir de laboratoire en vue du Qatar (2022) ou de l'Euro allemand (2024), où ils pourront se présenter avec de meilleures ambitions... à condition de se trouver un style de jeu. ✶ Etoiles de favori : 4/10

