Road to Euro 12/24 : La Pologne, plus de doutes que de certitudes pour la bande à Robert

Plus que quelques jours avant le début de l’Euro 2021 ! Pour planter le décor, la RTBF vous proposera chaque jour la présentation d’une équipe qualifiée pour la compétition. Quel a été son parcours en qualifications ? Son histoire avec l’Euro ? Sa star ? Ses chances d’aller au bout ? Vous saurez tout, c’est parti pour notre Road to Euro.

1. La Pologne, une Inconnue emmenée par un Illustre: Robert Lewandowski

Dissipées les effluves de la Vodka, repliées les ailes de l’Aigle blanc et rouge, fredonnées à voix basse les paroles de la Mazurka, l’euphorie et la fierté tirées du quart de finale à l’Euro 2016 ont fait place à l’inquiétude et aux doutes concernant l’avenir proche du football polonais. Après une Coupe du Monde 2018 décevante (dernière place du Gr H derrière Colombie, Japon, Sénégal ; 3 points sur 9) sous les ordres d’Adam Nawalka, le tout-puissant Président Zbigniew Boniek avait mis Jerzy Bzeczek à la tête des Biale Orly. Les qualifications pour l’Euro 2020 ont été couronnées de succès, le parcours en Ligue des Nations nettement moins : 3e de groupe derrière l’Italie et les Pays-Bas, 7/18 points. Mais le sélectionneur avait été prolongé, fin novembre. Et puis nouveau coup de théâtre, fin janvier le couperet tombe à nouveau et Boniek installe un certain Paulo Sousa aux commandes de la Reprezentacja. L’ancien milieu de terrain, vainqueur de la C1 avec la Juve (1996) et Dortmund (1997), récemment séparé des Girondins de Bordeaux en sera à sa première expérience à la tête d’une équipe nationale. C’est dans une instabilité certaine que les équipiers de Robert Lewandowski préparent cet Euro 2020 devenu 2021.

2. L’histoire à l’Euro : courte et récente

Nombre de participations : 3/16 Victoires : 0 Finales : 0 Dernière participation : 2016 Le brillant passé : la Pologne a connu sa génération dorée entre 1972 (médaille d’or aux JO) et 1982 (médaille de bronze en Coupe du Monde), avec les Lato, Zmuda, Szymanowski, Lubanski, Szarmack et autre Boniek. Entre 74 et 86, quatre participations consécutives à la grande fête du foot mondiale, dont 2 magnifiques 3e place. Mais sur la scène européenne il a fallu attendre 2008 pour entendre résonner l’hymne polonais à l’Euro. Et le plus haut fait d’armes date de 2016, avec un quart de finale face aux futurs champions portugais, perdu sur une séance de tirs au but et un raté de Blaszcykowski. Le souvenir qui fâche : c’est le même ! Ce tir au but de l’ancienne star de Dortmund repoussé par Rui Patricio reste en travers de toutes les gorges polonaises.

3. Les qualifs: trompeuses

Bilan : 1re place du groupe devant l’Autriche, 25/30 points. Buts marqués : 18. Buts encaissés : 5 seulement, en 10 rencontres, seules la Turquie et la Belgique (3) et l’Ukraine et l’Italie (4) ont fait mieux. ► Outre l’Autriche, le groupe G comportait la Macédoine du Nord, La Slovénie, Israël et la Lettonie. Elles se sont déroulées en 2019, une éternité, et ce n'est pas l'actuel sélectionneur qui dirigeait l'équipe.

4. La star : qui d’autre que l’Illustre Grand Robert ? !

Il est peut-être le meilleur attaquant de la Planète Foot. Reconnu par la FIFA comme Meilleur Footballeur de l’année 2020. Depuis 2014, dans un des top clubs mondiaux, le buteur du Bayern Munich a inscrit 294 buts en 327 matchs (toutes compétitions confondues), une moyenne de 90%. Vertigineux ! On peut y ajouter 63 assists. Mais cette moyenne (sur la même période) chute à 82% lorsque sa tunique rouge et blanc est griffée de l’Aigle national. Jamais lors d’un Euro (ni d’une Coupe du Monde d’ailleurs) LewanGOALski n’a été décisif en sélection comme il l’est en Bavière. Ce n’est un secret pour personne, mais les raisons restent, elles, un peu mystérieuses. En débutant l’Euro le 14/6 contre la Slovaquie, "Lewi" aura pas loin de 50 matchs dans les jambes. Et les joueurs autour de lui n’auront pas pour nom Müller, Gnabry, Goretzka, Kimmich, Sané et autre Neuer. Le fait d’avoir égalé/battu le record de Gerd Müller de 40 buts en une seule saison de Bundesliga n’efface pas toute trace d’acide lactique dans les mollets. La liste de la Pologne pour l'Euro Gardiens Lukasz Fabianski (West Ham) Radoslaw Majecki (AS Monaco) Lukasz Skorupski (Bologne) Wojciech Szczesny (Juventus Turin) Défenseurs Jan Bednarek (Southampton) Bartosz Bereszynski (Sampdoria) Pawel Dawidowicz (Hellas Vérone) Kamil Glik (Benevento) Michal Helik (Barnsley) Tomasz Kedziora (Dinamo Kiev) Kamil Piatkowski (Rakow Czestochowa) Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan) Maciej Rybus (Lokomotiv Moscou) Milieux Przemyslaw Frankowski (Chicago Fire) Kamil Jozwiak (Derby County) Mateusz Klich (Leeds) Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin) Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moscou) Karol Linetty (Torino) Jakub Moder (Brighton) Przemyslaw Placheta (Norwich) Piotr Zielinski (Naples) Attaquants Dawid Kownacki (Fortuna Dusseldorf) Robert Lewandowski (Bayern Munich) Arkadiusz Milik (OM) Karol Swiderski (PAOK) Jakub Swierczok (Piast Gliwice)

5. L’avis de l’expert : "j'ai des doutes, des gros"

A côté de sa casquette d' agent de joueur (ex.Wasilewski) et de consultant occasionnel pour divers médias en Pologne où il vit, Michel Thiry est un fin observateur du football international, et un grand connaisseur du football polonais. Le moins que l'on puisse écrire est qu'il se montre sceptique quant aux chances des "Biale Orly". "Cette équipe polonaise a une ossature vieillissante (Glik, Rybus, Grosicki, Krychowiak,…), un joueur-cadre (Arkadiusz Milik) dont l’état de forme est incertain après la fin difficile de son aventure napolitaine et ses blessures à l’OM, un gardien titulaire (Wojciech Szczesny) dont la saison à la Juve ne rassure pas, mais aussi des jeunes (Piotr Moder, Sebastian Szymanski, Kamil Jozwiak) talentueux et chargés de constituer la relève. Les deux grosses inconnues sont: Lewandowski sera t il enfin à la hauteur de son talent dans un grand tournoi avec la Sélection? Et le nouveau sélectionneur Paulo Sousa sera-t-il l'homme de la situation? J'ai des doutes."

6. Le groupe : relevé mais pas impossible

► ► Chances de survie : on dira que c’est du 50-50. Dans ce Groupe E l’Espagne sera probablement au-dessus du lot, et la Slovaquie (36e mondiale) plus abordable. Reste la blonde Suède (FIFA 18), hélas privée de Zlatan Ibrahimovic.

7. Les chances de victoire : aucune

✶ Etoiles de favori : 0/10

