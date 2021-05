"We are the people", écoutez l’hymne officiel de l’Euro 2020 signé Martin Garrix, Bono et The Edge

"We Are The People We’ve Been Waiting For": l’hymne de l’Euro 2020 composé par le DJ néerlandais Martin Garrix en collaboration avec Bono et The Edge, membres emblématiques du groupe U2, a été dévoilé par l’UEFA jeudi soir.

Un hymne qui se veut fédérateur, comme le dénotent les paroles et les images du clip vidéo diffusées sur Youtube, et qui sans doute rythmer les prochains mois aux quatre coins de l’Europe.

Martin Garrix avait été choisi comme successeur du Français David Guetta – qui avait composé l’hymne de l’Euro en 2016. Le DJ néerlandais était devenu célèbre en 2013 avec "Animals". Martin Garrix a collaboré ensuite notamment avec Dua Lipa ("Scared To Be Lonely") et Troye Sivan ("There For You").