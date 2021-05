Virgil Van Dijk renonce à l’Euro : "Une décision difficile mais je suis en paix"

L’espoir était mince, il subsistait une petite chance, Virgil Van Dijk a décidé de ne pas prendre tous les risques pour participer à l’Euro 2020. Son forfait acté, il va se concentrer sur la fin de sa revalidation et sur la saison prochaine.



Van Dijk, considéré comme le meilleur défenseur de la planète, s’est déchiré les ligaments croisés à la mi-octobre. Même avec l’Euro en ligne de mire, il n’a pas voulu brûler les étapes.



"Les choses se sont bien déroulées, je n’ai pas eu de contretemps, j’ai juste progressé gentiment. Je suis dans la dernière phase de ma revalidation et j’ai dû prendre une décision "est-ce que je veux disputer l’Euro ou non" ? J’ai décidé de ne pas y aller. Je suis bien sûr dégoûté de rater l’Euro. C’est une décision difficile mais je suis en paix".



Van Dijk va mettre la dernière main à sa revalidation pendant l’intersaison et se fixe maintenant comme objectif d’être présent pour la reprise des entraînements avec Liverpool.