Victimes d'insultes racistes, Bukayo Saka sort du silence : "Je ne souhaite à personne de vivre ce que j’ai vécu"

Ses larmes de tristesse et de déception ont marqué tous les observateurs, supporters et fans de football. Auteur du tir au but raté qui a propulsé l’Angleterre en enfer et l’Italie sur le toit de l’Europe, Bukayo Saka n’a logiquement pas su cacher son désarroi après le coup de sifflet final.

Malheureusement, il a ensuite été honteusement pris à partie (comme les deux autres bouc émissaires de la défaite anglaise, Jadon Sancho et Marcus Rashford) par des pseudos-supporters, auteurs de nombreux messages racistes sur les réseaux sociaux.

Alors que Rashford avait pris la parole sur Instagram pour apaiser la situation et donner son point de vue, Saka s’est lui terré dans le silence. Ce mercredi, le talentueux ailier de 18 ans a finalement publié un long message très émouvant sur Twitter. Message que vous pouvez retrouver traduit ci-dessous.

"Je suis resté loin des réseaux sociaux pendant quelques jours pour protéger ma famille et mes proches et pour prendre du recul. Je voudrais remercier les nombreuses personnes qui m’ont soutenu en m’envoyant des messages de réconfort."

C’était un honneur de faire partie de cette équipe d’Angleterre, on est frères pour la vie. Je suis tellement reconnaissant d’avoir appris autant de choses de mes coéquipiers et du staff. Aider cette équipe à atteindre sa 1e finale depuis 55 ans, voir ma famille dans les tribunes et me remémorer tout ce que mes proches ont sacrifié pour m’aider, c’est le plus important pour moi.

Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point j’étais déçu après mon pénalty et notre défaite. Je croyais vraiment qu’on allait parvenir à gagner pour vous. Je suis désolé, vous promets qu’on va TOUT faire pour que cette génération apprenne à gagner.

Ma réaction d’après-match en dit long, j’étais tellement déçu, j’avais l’impression d’avoir abandonné tout le monde, mais je vous promets une chose : je ne vais jamais laisser ce raté ou tous les messages négatifs que j’ai reçu me briser.

Merci à tous ceux qui m’ont soutenu. C’est ces valeurs-là que le football devrait transmettre. Véhiculer de la passion, rassembler des personnes d’horizons différents, de cultures et de paysages différents.

A tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, je ne vous souhaite jamais de recevoir les messages de haine que j’ai pu recevoir, tout comme Sancho et Rashford. Je savais quel genre de haine j’allais recevoir. C’est une triste réalité que ces plateformes ne soient pas capables d’endiguer ce flot de haine.

Il n’y a pas de place pour le racisme, dans le football ou n’importe où dans la vie. On doit signaler, rapporter ces commentaires haineux. On gagnera ensemble.

L’amour triomphe toujours.

Bukayo Saka."