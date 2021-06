Varane après la morsure de Rudiger : "C’est vrai que Pogba c’était un délice, mais de là à le mordre…"

La France s’est imposée en patron ce mardi soir face à l’Allemagne (1-0) lors de son premier match à l’Euro. Paul Pogba, auteur d’une énorme performance, a semble-t-il quelque peu irrité Antonio Rudiger qui s’est jeté sur l’épaule du Français pour mordre ce dernier. Une phase sur laquelle Raphael Varane est revenu en conférence de presse.

"C’est vrai que Paul Pogba hier c’était un régal, ce qu’il faisait sur le terrain c’était un délice mais de là à le mordre… c’est un peu excessif", plaisante Varane avant de reprendre, "Il y avait beaucoup d’envie sur le terrain. Paul aurait pu tomber et se rouler par terre mais il n’est pas comme ça. Ce geste aurait pu être sanctionné mais ça n’a pas été le cas, on va de l’avant".

Paul Pogba, homme du match face aux Allemands, a réagi à ce fait de match à la fin de la rencontre : "Je l’ai senti, je l’ai dit à l’arbitre, il a pris la décision. Il n’a pas reçu de carton et je pense que c’est mieux comme ça", a-t-il déclaré. "Nous sommes amis. Ce n’était rien de grave. Je pense que vous avez vu les images télévisées, c’est fini, c’est du passé, je ne crie pas pour des cartons jaunes ou rouges pour de telles actions. Je pense qu’il m’a un peu mordu… mais je ne veux pas qu’il soit suspendu à cause de ça. Nous nous sommes embrassés à la fin du match et c’était tout".

Et comme après sa faute sur Kevin De Bruyne, Antonio Rudiger s’est excusé pour ce mauvais geste : "Je n’ai pas le droit d’aller comme ça avec la bouche contre son dos, ça va sans dire. Ça fait mauvais effet".