Une salle de concert d'Hambourg accueillera le tirage au sort de l'Euro 2024

Le tirage au sort de la phase finale de l'Euro 2024 en Allemagne aura lieu à l'Elbphilharmonie, une célèbre salle de concert à Hambourg, sur les rives de l'Elbe, en décembre 2023. La fédération allemande de football l'a annoncé vendredi.

"L'Euro 2024 veut traverser les frontières et construire des ponts", a déclaré l'ancien international allemand Philip Lahm, responsable de l'organisation. "Organiser le tirage au sort de la phase finale dans ce lieu culturel important entre dans ce cadre. L'Allemagne organisera un Euro pour tous."

Lors du tirage, 24 équipes seront réparties dans six groupes de quatre équipes. Le tournoi aura lieu en juin et juillet 2024 et les matches se joueront à Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Hambourg, Cologne, Leipzig, Munich et Stuttgart.

En raison de la pandémie de coronavirus, l'Euro 2020, prévu dans toute l'Europe, a été reporté en 2021.