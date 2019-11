Euro 2020 - © FABRICE COFFRINI - AFP

Un amical Belgique-France? "Pas en mars, peut-être plus tard", estime Deschamps - Euro 2020 -... Avoir été reversée dans le groupe de l'Allemagne et du Portugal à l'Euro-2020 "demandera à l'équipe de France d'être prête tout de suite", a estimé Didier Deschamps, samedi à Bucarest, après le tirage au sort ayant placé les champions du monde dans "le groupe le plus difficile". Le sélectionneur français a par ailleurs affirmé à notre micro qu'il n'y aurait pas de match amical entre les Diables rouges et la France au mois de mars, ce qui avait été évoqué ces dernières semaines. "C'était possible mais j'ai vu Martinez aujourd'hui. On le fera peut-être plus tard mais pas au mois de mars", a-t-il confirmé.